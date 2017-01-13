Банки в договорах увеличат размер шрифта

13 января. FINMARKET.RU - Госдума готовится запретить использование мелкого шрифта в договорах с клиентами. Эта проблема особенно актуальна для банковских заемщиков, однако новый закон вряд ли решит их проблемы.планируют обходить новые требования, отправив дополнительную информацию об условиях договоров на свои сайты. Информация в таком формате может меняться как и когда угодно, а в случае спорных ситуаций, в отличие от бумажного, ничем не поможет клиенту в суде, пишет "Коммерсантъ".

Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в закон "О защите прав потребителей", а именно запрещающий предоставлять информацию о товарах (работах, услугах) мелким нечитаемым шрифтом, следует из повестки заседания Госдумы на 13 января. "Особенно это актуально для договоров, связанных с банковским обслуживанием. Именно они зачастую содержат условия, на которые потребителю необходимо обратить особое внимание, но написанные мелким, практически нечитаемым шрифтом. Мелкий шрифт затрудняет восприятие, дает лишнее напряжение глазам и побуждает пропускать изучение соответствующих условий договора, что в итоге может привести к неблагоприятным последствиям для стороны договора",— сообщается в пояснительной записке к документу.

Обсуждение вопроса о недопустимости мелкого шрифта в договорах с потребителями началось еще в 2013 году, однако до рассмотрения дело дошло только сейчас. "Мелкий шрифт может использоваться в договорах вклада или открытия счета, и одна строчка мелким шрифтом, содержащая существенные условия, может менять смысл всего договора",— указывает руководитель банковской секции союза по защите прав потребителей финансовых услуг Финпотребсоюза Михаил Беляев.

Законопроект призван фактически закрепить на уровне закона уже сложившуюся судебную практику, пишет "Ъ".