Как хотят защитить рунет

13 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило альтернативу законопроекту Минкомсвязи о суверенном интернете. В конце декабря замминистра экономического развития Николай Подгузов написал письмо в Минкомсвязи, в котором раскритиковал написанный последним законопроект о критической инфраструктуре интернета (законопроект о суверенном интернете), пишут "Ведомости"

Ключевая идея Минкомсвязи - обязать операторов подключаться к зарегистрированным в госреестре точкам обмена трафиком (площадка, где операторы обмениваются трафиком во избежание дублирования каналов), чтобы весь трафик передавался внутри страны. Кроме того, Минкомсвязи планирует дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета. Реализация проекта, по словам чиновников, позволит обеспечить устойчивую работу рунета даже в случае атак извне. Но представители отрасли отмечали также, что он дает возможность отключить российский сегмент от остальной части глобальной сети.

Минэкономразвития, пишет Н.Подгузов, против обязательного подключения операторов к точкам обмена трафиком. Это осложнит выбор оптимальных маршрутов передачи информации, приведет к увеличению затрат операторов и, как следствие, к росту цен на связь,

11 января, в Минэкономразвития состоялось совещание по этому вопросу, на котором представители министерства вновь раскритиковали предложения Минкомсвязи. Об этом рассказали "Ведомостям" участники совещания. Факт встречи подтвердила и представитель министерства Елена Лашкина. Решать задачу по защите рунета необходимо не путем вмешательства в сложившийся рынок пропуска передачи данных, а путем создания резервной, справочной системы, содержащей детальную информацию об автономных системах, IP-адреса и т. д., добавляет она.

На совещании в среду представители Минэкономразвития предлагали вместо подключения операторов к точкам обмена трафиком (и последующего контроля трафика государственной информационной системой) ограничить полномочия системы лишь пассивным съемом и хранением маршрутов трафика. То есть свести все фактически к резервному копированию, рассказали два участника совещания. Это позволит в случае чрезвычайной ситуации с интернетом восстановить всю систему.

Впрочем, реализация позиции Минэкономразвития не исключает возможности отключения рунета от мировой сети, утверждает близкий к одному из операторов человек.