За год ущерб от финансовых пирамид снизился почти втрое

13 января. FINMARKET.RU - Усилия Центрального банка по борьбе с финансовыми пирамидами дают свои плоды. Так, в 2016 годуот них снизился почти втрое, рассказал "Известиям" начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России Валерий Лях.

Как сообщили в ЦБ, в прошлом году было выявлено около 180 финансовых пирамид, в 2015 году - 200.

"Снизилась сумма ущерба, нанесенного гражданам в результате деятельности пирамид, - рассказал В.Лях. - Если в 2015 году урон составил порядка 5,5 млрд рублей, то по итогам 2016 года - по предварительным оценкам - около 2 млрд. Этому способствовали в том числе комплекс мер, осуществляемых ЦБ в сотрудничестве с МВД и правоохранительными органами, а также введение уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид".

Банк России с 2014 года активно выявляет мошенников, специализирующихся на незаконном привлечении средств населения. Сведения о пирамидахнаправляет в правоохранительные органы. Кроме того, информация о мошенниках публикуется на сайте регулятора для того, чтобы предупредить население и банки. В мае прошлого года также был принят закон, который ввел уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. Максимальный штраф по нему составляет 1,5 млн рублей, максимальный срок лишения свободы - 6 лет.

"Введение уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид сыграло профилактическую роль: мошенники снизили активность, понимая, что наказание будет серьезным, - отметил руководитель проекта "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) "За права заемщиков" Виктор Климов. - В 2014-2015 годах финансовых пирамид было больше".

Как отмечают эксперты, главная причина того, что ущерб от деятельности пирамид пока не сведен к нулю, - низкая финансовая грамотность населения, а мошенники постоянно совершенствуют методы обмана.