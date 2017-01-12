Росимущество выставит на продажу памятники старины

12 января. FINMARKET.RU - Невостребованным усадьбам и особнякам в России найдут хозяев, а муниципальные музеи получат здания бесплатно. В этом году в стране пройдут первые, на которыевыставит культурное наследие, которое находится в плохом состоянии.

Такое право у ведомства появилось после внесения поправок в федеральный закон о приватизации. Например, Росимущество может продавать ветхиестарины с начальной ценой рубль за объект, пишет "Российская газета"

Аналогичная норма, введенная недавно в закон об объектах культурного наследия, позволяет сдавать ветхие памятники в аренду по такой же цене - рубль в год за памятник (при этом арендатор принимает на себя обязательство за 7 лет восстановить его).

Замруководителя Росимущества Игорь Бабушкин, объясняя РГ, с чем связаны такие радикальные изменения, прежде всего отметил важность сохранения культурного наследия, его передачу в надежные руки, которые обеспечат за памятниками старины надлежащий уход.

Он обратил внимание на то, что 1 рубль это не цена продажи, а начальная цена аукциона, и с учетом востребованности она может вырасти на порядки.

И.Бабушкин отметил, что не все памятники могут быть проданы. "Как вы понимаете, курганы, братские могилы и храмы приватизировать никто не собирается", - сказал он, добавив, что почти 400 памятников используется местными социально значимыми учреждениями - музеями, библиотеками, гимназиями, художественными школами, клубами областного и муниципального подчинения.

Говоря о критериях отбора по износу объектов, замглавы Росимущества назвал такие, как наличие трещин в стенах и фундаменте, отсутствие кровли. По его словам, конкретные критерии утверждены правительством.

А чтобы выставить ветхие объекты на продажу, нужно по каждому еще собрать и большой пакет правоустанавливающих документов. "Важно не кто владеет, а какие требования к охране установлены. И насколько добросовестно владельцы их исполняют, а орган по охране памятников следит за исполнением", - сказал И.Бабушкин.

На вопрос о потенциальных покупателях и арендаторах он ответил: "Отдельные предприниматели, физлица, иногда потомки бывших владельцев исторических зданий, которые эмигрировали. Возможно, бизнес-структуры, гостиничный бизнес".

Объясняя, почему памятники деревянного зодчества значатся в планах Росимущества как отдельная категория, от сказал: "По тому вниманию, которого они требуют. К большому сожалению, эти памятники наиболее быстро теряются. Плюс во многих городах России кварталы, которые исторически были застроены прекрасными деревянными домами, снесены или продолжают сноситься для строительства современных и, с точки зрения бизнеса, более выгодных зданий. Поэтому на сегодняшний день мы, к сожалению, уже районы сплошной деревянной застройки почти потеряли".

Как сообщил И.Бабушкин, Росимущество насчитало в федеральной собственности 502 памятника деревянного зодчества в 33 регионах. "Из них 358 - в удовлетворительном техническом состоянии. И 88 - в неудовлетворительном, это в основном имущество религиозного назначения. Церкви, часовни, скиты. И школы могут быть, и сельсоветы. Но это данные только по федеральным памятникам", - добавил он.