Чиновников обяжут отчитываться об активности в сети

12 января. FINMARKET.RU - В 2017 году все сотрудники Госдумы будут обязаны в рамках декларационной кампании заполнить сведения об "общедоступной информации", которую они размещали в интернете.говорят, что эти требования размыты и маловыполнимы, а сами госслужащие и так перегружены отчетностью. Форма была утверждена правительством накануне Нового года. Она стала обязательной как для государственных и муниципальных служащих, так и для желающих устроиться на работу, пишет "Коммерсантъ".

Предложение ознакомиться с новой формой отчетности о деятельности в интернете появилось во внутренней думской сети, где размещается информация о работе нижней палаты. Об этом "Ъ" рассказали сотрудники аппарата Госдумы. Форму "предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов", на которых чиновниками размещалась "общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать", 28 декабря 2016 года своим распоряжением утвердило правительство. Согласно ей, чиновник обязан сначала заполнить информацию о себе (ФИО, паспортные данные, должность), после чего в специально пронумерованной графе проставить некие "адреса сайта" или "страницы сайта", где им как раз и размещалась информация. Точность сведений должна быть удостоверена подписью.

Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Должны отчитываться и кандидаты при поступлении на службу, причем о действиях за три года.