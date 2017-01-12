Занять до зарплаты можно будет только в банке

12 января. FINMARKET.RU - В России выдавать гражданам"до зарплаты" хотят разрешить только банкам. В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, который фактически запрещает в стране микрофинансовые организации (МФО) в их нынешнем самостоятельном виде. Это те, что выдают знаменитые дороговизной займы "до зарплаты".

По замыслу авторов проекта закона, открыватьсмогут только банки, пишет "Российская газета"

Цель законопроекта - защитить непрактичных граждан, которые, не рассчитав свои силы, вязнут в долгах и попадают в поле зрения коллекторов. Авторы инициативы предлагают обезопасить заемщиков от агрессивной политики выбивания долгов, сделав саму процедуру выдачи микрозаймов менее рискованной. Поэтому они и считают, что микрозаймами должны заниматься только профессионалы. Иными словами, открывай банк и выдавай небольшие кредиты на неотложные нужды. Или при уже работающем банке создавай дочерние организации.

Как ранее говорил РГ начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков, задача не в закрытии отрасли как таковой, а в том, чтобы услуги, оказываемые потребителям, были качественными. По его мнению, МФО играют значимую роль в обеспечении финансовой доступности для населения, особенно в отдаленных регионах страны, где уменьшается количество банковских офисов. МФО также предоставляют микрозаймы тем, кто не имеет кредитной истории, и поэтому им сложно получить кредит в банке.

По словам директора Банковского института национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Василия Солодкова, новые банки в стране сейчас не открываются, но при этом растет количество МФО. Сейчас в стране их насчитывается порядка 2 тысяч. И хотя деятельность МФО тоже регулируется ЦБ, но к ним не предъявляется столько требований, как к полноценным банкам. При этом создать МФО в принципе может любой человек или несколько партнеров, которые организовали юридическое лицо.

Так что эксперты разделились на тех, кто "за" инициативу, и на тех, кто считает, что не стоит рубить сгоряча, так как это приведет к тому, что МФО уйдут в тень и этот рынок еще сложнее будет регулировать.