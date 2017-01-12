Каждая третья российская семья обходится без кредитов

12 января. FINMARKET.RU - Более половины (51%) жителей России не имели сбережений до кризиса и не делают их сегодня. Кредитов и долгов по итогам 2016 года нет у 70% населения, говорится в новом мониторинге Института социальной политики (ИСП) НИУ"Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие".

По данным сентябрьского опроса, только 11% граждан сегодня сберегают денег больше, чем откладывали два года назад. Свыше 25% отметили, что их семьи с 2014 года (начало кризисного сокращения доходов) стали сохранять меньше средств, либо прекратили это делать.

В случае потери всех источников дохода прожить за счет сбережений не меньше года смогут около 9% семей. Финансовые подушки безопасности большинства позволят продержаться совсем недолго: накопления 23% россиян дадут возможность прожить в привычном режиме не более месяца. На одну-две недели хватит "заначки" у 30% опрошенных, а 16% сказали, что их средств не достаточно даже на один день жизни, указывается в мониторинге.

Причем три четверти опрошенных никак не пытаются защитить свои накопления. Из наиболее популярных стратегий сбережения денег наиболее успешной стратегией оказался перевод рублевых вкладов в валюту. Довольными результатом своих решений также остались те, кто купил недвижимость и открыл банковский вклад.

По европейским стандартам, семья считается перекредитованной, то есть перегруженной долгами, если на их погашение ежемесячно тратится не менее 50% ее доходов. В России в такой ситуации находится каждое пятое домохозяйство из числа имеющих кредиты и долги. Еще для 25% кредитно-долговые расходы забирают от трети до половины бюджета.

Проблема невыплаты кредитов в 2014–2016 годах в той или иной степени коснулась почти 30% россиян.