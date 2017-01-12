Банки прекратили прием заявок на льготную ипотеку

С 1 январяпрекратили работу по ипотечным программам с господдержкой. Несмотря на обещания правительства продолжить субсидировать процентные ставки хотя бы до 1 марта 2017 года, госпрограмма завершена. Впрочем, в строительных компаниях утверждают, что уже нашли способы компенсировать отсутствие господдержки — от разнообразных совместных программ с банками до самостоятельных акций и скидок, пишут "Известия".

Завершение работы по госпрограмме "Известиям" подтвердили в строительных компаниях Urban Group, ФСК "Лидер" и нескольких других.

"На сегодняшний день программа не продлена, и с 1 января банки не предлагают программ по ипотеке с господдержкой, — рассказала директор по информационной политике и PR Urban Group Яна Максимова.

В пресс-службе ВТБ также сообщили о завершении госпрограммы субсидирования ипотеки. В связи с этим прием банками ВТБ и ВТБ24 заявок по программе субсидирования ипотеки был закончен 31 декабря 2016 года. Вместе с тем в ВТБ отметили, что клиенты, подавшие заявки в рамках программы субсидирования до конца 2016 года и получающие одобрение банка сейчас, смогут им воспользоваться и получить кредиты на действовавших условиях программы до 1 марта. А вот заявки на ипотеку, поданные в ВТБ и ВТБ24 после 1 января 2017 года, рассматриваются на условиях стандартных продуктов банков.

В банках отметили, что никаких официальных распоряжений о продлении программы субсидирования ипотеки из правительства не поступало и, таким образом, программа завершилась.

Опрошенные "Известиями" представители застройщиков рассказали, что уже сейчас готовы предложить покупателям условия чуть ли не лучше, чем по программе с господдержкой.