Трамп надеется поладить с Путиным, но не уверен, что это ему удастся

12 января. FINMARKET.RU - Избранный президентДональдзаявил в среду, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться.

"Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не получится", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Если Путин говорит, что высоко меня ценит- это актив, а не пассив", - добавил Д.Трамп.

Трамп также заявил, что не намерен следовать примеру Хилари Клинтон, которая, находясь на посту госсекретаря, пыталась "перезагрузить" отношения с Россией.

"Кнопки "перезагрузки" нет. Мы либо поладим, либо нет. Оба варианта возможны", - сказал он.

Трамп заверил, что после его прихода к властибудет больше уважать Вашингтон и не будет больше проводить хакерские атаки.

"Им не следовало делать это (использовать хакеров против США). И они не будут больше делать это", - сказал он, добавив, что Россия "будет намного больше уважать США". Позже Д.Трамп добавил, что и остальные страны начнут относиться к Вашингтону с гораздо большим уважением.

При этом он отметил, что хакерские атаки против США проводит далеко не одна Россия. "Все проводят против нас хакерские атаки", - сказал он. "Это делают все. Россия, Китай, вообще все", - добавил избранный президент.

Он считает, что США плохо защищены от данной угрозы, и напомнил, что вскоре после прихода к власти получит доклад о проблемах страны в сфере кибербезопасности и о возможных их решениях.

Трамп также не согласился с тем, что действующий президент Барак Обама перешел черту, введя санкции против России в связи с хакерскими атаками.

"Нет, я не думаю, что он зашел слишком далеко", - сказал Д.Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент подчеркнул, что Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ".

При этом Д.Трамп заверил, что, если это будет нужно, сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон.

"Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?", - спросил он.

Также Дональд Трамп вновь опроверг слухи о том, что он зависит от России, так как ведет бизнес с Москвой.

"Я не имею никаких кредитов от России, не веду никаких дел в России, нет никаких действующих и готовящихся деловых сделок".

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате. заявил, что в отношениях с Россией важно не только оказание давления, но и стимулирование.

"Я считаю важным то, что мы продолжаем сохранять статус-кво, пока мы развиваем подход. Этот подход, с одной стороны, предполагает стимулирование, с другой - оказание большего давления, которое является неотъемлемой частью нашего подхода в отношениях с Россией", сказал он.

При этом он отметил, что аналогичный подход будет применяться и в отношениях с другими странами.

Он также добавил. что соперничество между США и Россией сохранится, но оно не должно мешать сотрудничеству там, где оно возможно.

"Для США необходимо стремиться от того, чтобы быть соперниками всегда, к тому, чтобы иногда выступать партнерами", - сказал Тиллерсон .