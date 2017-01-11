Россияне сократили потребление молока, мяса, сахара и масла

11 января. FINMARKET.RU - В последние годы рацион граждан значительно изменился. В среднем по стране стали меньше есть мяса, рыбы, молока и сахара, но больше картошки, бахчевых и овощей, пишут "Известия", ссылаясь на ежегодный выпуск сборника "Регионы России. Социально-экономические показатели", который подготовил Росстат.

Эксперты по аграрным и продовольственным вопросам объясняют эту ситуацию ростом цен и одновременным падением доходов населения. Чтобы сэкономить, многие переходят с натуральных продуктов на более дешевые заменители, а это, по мнению диетологов, может негативно сказаться на здоровье. Однако уменьшение в рационе сахара и увеличение овощей — это плюс. И может быть следствием не только финансового кризиса, но и признаками перехода на здоровое питание.

По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг), сахара (на 1 кг).

Количество съедаемых яиц не изменилось, как и хлеба. По сравнению с 2014 годом в 2015-м на 200 г снизилось потребление растительного масла. Зато еще никогда за последние десять лет наши граждане не ели столько овощей и бахчевых. В 2015 году на каждого пришлось по 112 кг картошки, это на 1 кг больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 кг больше, чем в 2005 году. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом — на 24 кг, пишут "Известия".

Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев объяснил снижение аппетита россиян падением доходов и ростом цен. Например, по его оценкам, стоимость молока и молочных продуктов за 2016 год увеличилась на 15–18%. А потребление молока и молочной продукции снизилось на 1–2% по сравнению с 2015 годом.