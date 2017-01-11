Косачев: нет необходимости реагировать на предложение о новых санкциях

11 января. FINMARKET.RU - Глава комитета Совета Федерации по международным делам не считает необходимым реагировать на предложение американских сенаторов ввести новыепротив РФ.

"Речь идёт об инициативе десяти сенаторов, пока не рассмотренной ни Конгрессом, ни президентом. Определяться надо будет после принятия решения", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что все такие инициативы рассчитаны на поспешную и нервную реакцию России.

"Не вижу никакой необходимости наигрывать нашим недоброжелателям", - сказал К.Косачев.

Группа американских сенаторов, среди которых республиканец Дж.Маккейн, демократы Бен Кардин и Роберт Менендес, во вторник внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак.

Б.Кардин отметил, что санкции коснутся инвестиций в энергетический сектор и сферы суверенного долга.

Законопроект о новых санкциях в отношении России, подготовленный группой сенаторов США, касается финансового и энергетического секторов российской экономики, передают американские СМИ.

Документ подготовлен пятью республиканцами и пятью демократами, отмечается в сообщениях.

По информации СМИ, законопроектом предусмотрены санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более $20 млн, включая как поставку товаров и услуг, так и технологий. Под санкции подпадут инвесторы, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более $5 млн, а также инвесторы, вложившие более $1 млн в гражданские ядерные объекты.

По мнению авторов законопроекта, под санкции должны также попасть компании и лица, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

Санкции предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и третьих стран.

Законопроект должен быть принят обеими палатами американского конгресса, а также подписан президентом США.

Как сообщалось, документ был подготовлен группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Маккейном в ответ на якобы имевшие место хакерские атаки России на США с целью оказания влияния на президентскую избирательную кампанию.

Пока не ясно, может ли законопроект быть принят законодателями и подписан президентом Бараком Обамой до прихода в Белый дом Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Белый дом пока никак не комментирует подготовленный законопроект.

Между тем, Национальный комитет Республиканской партии США также подвергся кибератакам, которые, однако, успеха не имели, заявил во вторник директор ФБР Джеймс Коми, выступая на заседании сенатского комитета по разведке.

Американский телеканал CNN приводит слова директора ФБР, согласно которым кибератаки были предприняты против "Национального комитета республиканцев, однако против старых серверов комитета - со старыми электронными сообщениями, которые не использовались". Он добавил, что эти электронные сообщения обнародованы не были.

По словам Дж.Коми, у ФБР нет доказательств того, что хакерам удалось провести успешную атаку на предвыборную кампанию избранного президента США Дональда Трампа и на используемые базы данных Национального комитета Республиканской партии.

Директор ФБР отметил, что, в свою очередь, Национальный комитет Демократической партии пострадал значительно больше от действий хакеров, чем комитет Республиканской партии. В то же время Дж.Коми затруднился огласить детали взлома серверов демократов, сославшись на открытый характер заседания комитета по разведке.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, расследует ли ФБР связи между предвыборной кампанией Д.Трампа и Россией.

Кроме того, Дж.Коми дал утвердительный ответ на вопрос, думает ли он, чтопостарается оказать влияние на предстоящие выборы во Франции и в ФРГ.

Однако директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер признал, что нет данных о том, как кибератаки, якобы осуществленные из России, могли повлиять на исход выборов в США. По словам Дж.Клеппера, главная цель инициаторов кибератак состояла в том, чтобы посеять сомнения в американском обществе.

О том, что Россия должна заплатить серьезную цену за предполагаемые кибератаки во время избирательной кампании, чтобы другие государства поняли, что попытки подорвать американскую демократию недопустимы, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. являющийся одним из авторов законопроекта, предусматривающего введение дополнительных санкций в отношении России. По мнению Л.Грэма, если не продемонстрировать решимость, то "завтра это могут быть Россия, Иран, Китай (которые попытаются повлиять на выборы в США)".

"Хотел бы поблагодарить президента Путина за то, что оно нас объединил, здесь (в Конгрессе) это довольно сложно сделать. Я думаю, он серьезно ошибся в расчетах", - сказал Л.Грэм.

Он также обвинил российское руководство в том, что оно "пытается разъединить Европейский союз, ослабить НАТО, потому что в мире, в котором Евросоюз и НАТО слабые, Путин сильнее".

В то же время сенатор отметил, что "хотел бы лучших отношений с Россией".