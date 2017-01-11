Чиновники могут готовить документы на 30% быстрее

11 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвития хочет сократить срок подготовки нормативно-правовых документов министерствами и ведомствами на 30%, пишут "Ведомости", ссылающиеся на проекта плана социально-экономического развития на 2017 г. Для этого к сентябрю будет выпущен отдельный акт правительства. План обсуждался во вторник на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, до осени министерство будет анализировать действующую практику нормотворчества.

Важна не скорость принятия актов, а их качество, замечает директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц. Менять процедуру можно, но системно это ситуацию не улучшит, уверена Гутникова: нужен концептуально иной подход – и не в администрировании, а именно в правоприменении.

В закон о федеральной контрактной системе (принят в 2013 г.) уже пришлось внести 1500 поправок, говорил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев: если больному ввели 1500 инъекций и ему не помогло, видимо, какая-то серьезная болезнь была.

Минэкономразвития неоднократно выпускало нормативные акты для оптимизации нормотворческого процесса, но все сводится к формализму, вспоминает Гутникова: нынешняя попытка реформировать систему далеко не первая.

Основные проблемы в разработке актов связаны с информатизацией, повышением компетенции и ответственности разработчиков, межведомственным согласованием, перечисляет представитель Минэкономразвития.

Трудности координации деятельности федеральных министерств и ведомств и регионов стали одной из причин провала реформ по стратегиям до 2010 и до 2020 гг., следует из декабрьского доклада Центра стратегических разработок (ЦСР): каждая структура действует по своей логике, а институт согласования логик отсутствует. Едва ли не единственный институт согласования позиций – лично президент, ресурс внимания которого ограничен, говорится в документе.