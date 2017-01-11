Одобрен переход на электронные процедуры закупок в 2018 году

11 января. FINMARKET.RU - Госдума запланировала на март второе чтение поправок о внедрении обязательных электронных процедур к законам о госзакупках и закупках госкомпаний (ФЗ-44 и ФЗ-223). В секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова, который курирует вопрос, "Коммерсанту" подтвердили, что поправки, предложенные Минэкономики, были в конце декабря одобрены законопроектной комиссией Белого дома.

По новой редакции поправок госзаказчики будут вправе определять поставщиков с помощью электронных процедур с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2018 года такой переход станет для них обязательным. Документы сокращают сроки и вводят новые формы электронных торгов (закупки с ограниченным участием и двухэтапные аукционы, которые позволят заказчикам вводить дополнительные требования к поставщикам), но все заявки для повышения их анонимности должны подаваться и рассматриваться исключительно через электронные площадки (ЭП). Для самих ЭП меняется финансовая модель: все расчеты переводятся на спецсчета в аккредитованных правительством банках (сейчас таких ограничений в системе нет). Проценты за размещение обеспечений участия в торгах предлагается оставить поставщикам (сейчас их получают ЭП), а площадки смогут получать плату за проведение торгов по установленным правительством тарифам. Идеи о спецсчетах вызывали противодействие и банков, и операторов площадок, и малого бизнеса. По прогнозу омбудсмена по электронной торговле Илии Димитрова, это приведет к конфронтации между участниками рынка и госуправлением и может затормозить принятие поправок.

Для госкомпаний вводится закрытый список конкурентных способов закупок (ФАС и Минэкономики насчитали более 4 тыс. неконкурентных способов). По новым правилам госкомпании будут обязаны проводить спецторги с участием малого и среднего бизнеса на шести площадках, работающих по 44-ФЗ, им же достанутся и приватизационные торги. При этом заказчикам оставят право осуществлять остальныена общих основаниях на любой из более 160 действующих площадок по более мягким правилам, но данные о них госкомпании должны будут размещать в Единой информационной системе закупок.

Сейчас, отмечает "Коммерсант", работу системы критикуют с разных сторон: за девять месяцев 2016 года на госзакупки стали жаловаться в ФАС и Счетную палату вдвое чаще, а на сентябрь 2016 года госзаказчики были должны предпринимателям более 30 млрд руб., сообщали в Генпрокуратуре (последнюю проблему решает отдельный законопроект о предельных сроках оплаты контрактов). Главными претензиями к закупкам госкомпаний остаются их неконкурентность и неэкономичность.