Задолженность потенциально неплатежеспособных россиян оценивается в 15,5 млрд руб.

11 января. FINMARKET.RU - Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 млрд рублей, подсчитали для "Известий" в Национальном центре банкротств (НЦБ).

По оценкам НЦБ, общая сумма долга попадающих под закон о банкротстве граждан перед кредитными организациями составляла на 1 декабря 15,46 млрд рублей. В организации установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей.

Директор НЦБ Дмитрий Токарев считает, что из всех поступающих заявлений на признание банкротом несостоятельными смогут объявить себя только 80%. Впрочем, пока этот показатель существенно ниже. По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря прошлого года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21,3 тыс. россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь около 1,5 тыс.

Обратиться с заявлением о банкротстве может любой заемщик с суммой долга больше 500 тыс. рублей.

По словам Д.Токарева, от банкротства граждан выигрывают практически все участники процесса.

"Для государства возвращается налогоплательщик, он начинает снова работать "вбелую". Для банков это означает, что плохая просрочка списывается, а это упрощает процедуру кредитования. Для граждан же появляется возможность начать новую жизнь, а часто и сохранить семью", — рассуждает глава НЦБ.

По словам начальника управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгения Акимова, потери банка от дефолтных кредитов не связаны напрямую с институтом банкротства, а возможность граждан объявлять себя несостоятельными не повлияла на возвратность долгов в абсолютном выражении.

"Для банков— всего лишь еще один инструмент урегулирования проблемных долгов. Он более эффективен с точки зрения скорости возврата, минимизации издержек и возможности очистки баланса от невозвратных кредитов по сравнению с другими инструментами, например исполнительным производством. Поэтому можно говорить о его положительном влиянии на показатели деятельности банка, — считает начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгений Акимов.

Реальные потери Сбербанка он оценить затруднился, отметив, что процедура банкротства весьма длительна, а сам институт существует чуть менее года. В ВТБ24 заявили, что "в настоящее время риски банка по данному направлению находятся на стабильно низком уровне".

Из данных ЦБ следует, что в целом доля безнадежных долгов, по которым россияне могут объявить себя банкротами, составляет всего 1,5% от объема просроченной до 90 дней и более задолженности. Традиционно именно просрочка «90+» считается невозвратной, на 1 декабря этот показатель составлял 1,014 трлн рублей.