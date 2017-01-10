Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 5,4%

Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2016 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 5,4%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков

10 января. FINMARKET.RU -в РФ в декабре 2016 года составила 0,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики. В ноябре и октябре потребительские цены также выросли на 0,4%. В декабре 2015 года - 0,8%

В целом за 2016 год инфляция в России составила 5,4% против 12,9% в 2015 году, 11,4% в 2014 году.

Инфляция в 5,4% является минимальным уровнем роста потребительских цен в новейшей истории России. До этого самым низким в плане инфляции был 2011 год - 6,1% в год.

Окончательные данные Росстата совпали с предварительной оценкой службы за декабрь, подготовленной 30 декабря на основании еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 276 городах России.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2016 года подорожали на 0,6%, а в целом за 2016 год - на 4,6% (14% в 2015 году). Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,3%, а за год - 6,5% (13,7% в 2015 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,3%, а за 2016 год - на 4,9% (10,2% в 2015 году).

Инфляция в декабре и в целом за год оказалась ниже ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,6% за месяц и 5,6% - за год. Минэкономразвития также прогнозировало инфляцию на уровне 5,6%. ЦБ РФ ожидал рост потребительских цен на уровне 5,4-5,8%.

В декабре в 6 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7% и более. Самый значительный прирост цен отмечен в Кабардино-Балкарской Республике -1,3% (в результате удорожания непродовольственных товаров на 2,3%) и в Республике Адыгея -0,9% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,5%).

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года - 106,2%), в Санкт-Петербурге - 100,2% (с начала года - 105,2%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2016 года составила 3701,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,9%, или на 31,4 руб. За 2016 год корзина подорожала на 3,5%.

Самым дорогим минимальный продуктовый набор в декабре оставался на Чукотке (9204,1 руб.), в Магаданской области (6636,9 руб.), в Камчатском крае (6305,9 руб.), в Якутии (6194,3 руб.), на Сахалине (5355 руб.).

Самым дешевым в прошлом месяце продуктовый набор оказался в Курской области (2999,8 руб.), в Саратовской области (3043,6 руб.), в Мордовии (3076,1 руб.), в Липецкой области (3081 руб.), в Белгородской области (3093,7руб.).

В декабре в группе продовольственных товаров существенно выросли цены на молоко и отдельные виды молочной продукции. Так, сырки творожные, глазированные шоколадом, стали дороже на 2,3%, молоко питьевое - на 1,7%.

Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно увеличились цены на огурцы и помидоры - на 23,7% и 8,3% соответственно. Кроме того, виноград подорожал на 5,3%, картофель - на 3,1%, лук репчатый - на 2,2%, свёкла столовая - на 1,4%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 10,6%, лимоны - на 10,3%, бананы - на 3,8%, груши - на 1,2%, сухофрукты - на 0,9%.

В целом плодоовощная продукция подорожала на 0,9%, однако за год цены на нее снизились на 6,8%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1,9% стал дороже сыр, на 0,7-1,3% - икра и рыба разделанная лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, окорочка куриные, кулинарные изделия из птицы, сосиски, сардельки, колбасы сырокопченые, чай.

Одновременно на 0,1-1,0% снизились цены на соль, муку, крупу гречневую, рис, пшено, горох и фасоль.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам, заявил, что достижение таргета по инфляции в 2017 году в 4% вполне реально.

"Даже в условиях санкционного давления нам удалось серьезно снизить инфляцию. Ее значение в 2016 году минимальное за всю новейшую историю России - 5,4%. И достижение цели по инфляции - так называемого таргета - в этом году в 4% вполне реально", - сказал он.

Глава кабинета министров отметил, что в стране были созданы условия для ускоренного импортозамещения по отдельным позициям, включая производство сельхозпродукции и продовольствия. Кроме того, была обеспечена предсказуемость бюджетной и налоговой политики.

"Но главное - что смогли сохранить доверие людей и бизнеса. И это дает надежды на возобновление инвестиционной активности", - заявил Д.Медведев. По его словам, уже сегодня некоторые аналитики называют российский рынок одним из наиболее перспективных для вложений.