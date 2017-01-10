Продукты серьезно не подорожают

10 января. FINMARKET.RU - В наступившем году неожиданных ценовых катаклизмов на продовольственном рынке ждать не стоит, уверяют отраслевые эксперты, опрошенные "Российской газетой" . По их прогнозам,, конечно, расти будут, но в основном гуманно, а некоторыемогут даже подешеветь.

Так, готова еще сбросить цены свинина, поддержав тенденцию 2016 года, когда в оптовом звене стоимость этого вида мяса упала на 10-15%, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, многое зависит от того, как в стране будет складываться ситуация по африканской чуме свиней (АЧС): " Если заразу удастся остановить, то цены могут снизиться еще на 10%".

На остальные виды мяса цены, считает эксперт, будут стабильными.

На этом рынке еще в прошлом году наступил период стабильности, несмотря на все опасения по поводу неурожая кофе в основных странах-производителях (Бразилия и Вьетнам), рассказал гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия. По его мнению, в этом году ситуация вряд ли изменится. "Основную роль будет играть курсовой фактор, то есть стабильность рубля по отношению к доллару", - сказал эксперт, добавив, что население в случае роста цен просто перестанет покупать эти товары.

Исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина полагает, что рост цен на кондитерские изделия в пределах 1-го квартала 2017 года будет минимальным за последние 2 года и может составить 5-10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Причем по ряду позиций (таких как торты, пирожные и так далее) цены могут даже сохраниться на прежнем уровне. "Сейчас складывается благоприятная ценовая конъюнктура на основные виды кондитерского сырья, и это существенно улучшит ситуацию с ростом цен на готовую продукцию, - считает аналитик. - В связи с этим мы ожидаем повышения потребления кондитерских изделий, рост экспортных продаж и увеличение объемов производства".

А вот снижения цен на молочном рынке в первые 3 месяца 2017 года ожидать не стоит, полагают эксперты Национального союза производителей молока. Впрочем, темпы роста цен в январе-феврале все-таки могут снизиться, если спрос на него в рознице будет падать.

Пока же ожидается пиковый уровень оптовых цен на сырое молоко, отмечаемый, как правило, в феврале-марте, около 25,5-26,5 рубля за килограмм (без учета НДС). Прирост - 5-7%, что почти в 2 раза меньше, чем год назад. Летом ситуация должна стать еще более благоприятной для покупателей.

Цены на хлебобулочные изделия окажутся в пределах официальной инфляции, прогнозирует управляющий партнер компании "2К" Тамара Касьянова. Рекордный урожай, собранный в 2016 году, не предполагает дефицита зерна, поэтому предпосылки для какого-либо значительного роста цен отсутствуют.

Что касается рыбной продукции, то здесь очень многое будет зависеть от ситуации на валютном рынке. "Ослабление рубля приведет к росту цен", - отмечает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов.

При слабом рубле российским рыбакам будет выгоднее продавать свой товар за валюту за рубеж. В этом случае нужно будет говорить о введении пошлин на вывоз некоторых видов рыбы. "Самое важное - если в будущем году удастся увеличить доступ к импортному рыбному сырью (прежде всего тресковых пород) путем снятия российских ограничений, это будет сбивать цены на рыбу", - считает эксперт.

В конце прошлого года, по данным официальной статистики, средняя потребительская цена на рыбу составила около 185 руб. за килограмм.

У риса в этом году вполне вероятен ценовой рост на 20-25% из-за неблагоприятных погодных условий в период уборки риса. Из-за затяжных дождей значительная его часть оказалась низкого качества. А выход крупы не превысит 55% против 62-67% в другие годы.

Между тем в начале сезона оптовая цена на отечественный рис оказалась более чем на 30% ниже, чем на старте прошлого сельхозгода, и самой низкой за последние 2 года, рассказала заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

А гречка, по словам эксперта, в очередной раз подтвердила статус самой непредсказуемой в ценовом плане крупы на российском рынке. После роста оптовых цен в октябре-ноябре в декабре цены на нее начали снижаться. "Это произошло из-за ослабления спроса: многие покупатели оказались не готовы приобретать ее по возросшим ценам, - отмечает И.Глазунова. - Тем более что предложение этой крупы продолжило возрастать: по итогам сентября-ноября 2016 года оно достигло очередного рекорда - 140 тысяч тонн". Это на 10 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Так что не исключено, что цены на гречку продолжат снижаться в ближайшие месяцы в пределах 10-15%, если она опять не устроит "революцию" цен.

Цены на овощи и фрукты подвержены сезонному фактору, напоминает главный аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. Их стоимость растет с сентября по февраль, а потом снижается.

Согласно предварительному прогнозу эксперта, в 1-м квартале т.г. по сравнению с 4-м кварталом 2016 года цены на лук, морковь и картофель вырастут в среднем на 5-10%. Капуста станет дороже на 20%. Однако уже с апреля цифры на ценниках придется переписывать в сторону снижения.

Такая же ситуация будет и с фруктами, которые (в первую очередь яблоки) подорожают в 1-м квартале примерно на 10-15%. Однако затем и эта ситуация изменится в сторону снижения цен.