Фуры нагрузят штрафами в рамках системы "Платон"

10 января. FINMARKET.RU -по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича подготовит поправки к КоАП, ужесточающие наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы "Платон", сообщает "Коммерсантъ". Речь идет о двух нововведениях. Напомним, сегодня штраф за неоплату проезда по федеральной дороге составляет 5 тыс. руб. (10 тыс. руб.— при повторном нарушении в течение года). При этом в действующей редакции ст. 12.21.3 КоАП оговорено, что владелец грузовика получает не более одного штрафа в сутки при фиксации нарушения автоматической камерой. Это правило планируется отменить. Второе нововведение касается 50-процентной скидки при оплате штрафа в 20-дневный срок (действует с 1 января 2016 года) — она не будет действовать, в случае если неоплату проезда в рамках "Платона" зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.

В Минтрансе разработку законопроекта "Ъ" подтвердили: "В рамках работы по усилению контроля за внесением платы соответствующие инициативы прорабатывались".

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству (рассматривает все поступающие в парламенте поправки к КоАП) Вячеслав Лысаков заявил "Ъ", что не поддержит предложения Минтранса.