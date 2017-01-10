Какие изменения грядут в оружейном законодательстве

10 января. FINMARKET.RU - В России хотят изменить правила оборота гражданского и служебного оружия, находящегося на руках у населения или числящегося на вооружении частных охранных предприятий. , предлагается изменить. Однако речь идет не обязательно об ужесточении каких-либо требований к регистрации, лицензированию, ношению или хранению. Эксперты МВД, перешедшие в Росгвардию, считают, что некоторые положения закона "Об оружии" и подзаконных актов - ведомственных приказов и инструкций - надо усилить, а некоторые, наоборот, сделать более либеральными.

Как рассказали "Российской газете" в спецслужбах и правоохранительных органах, эксперты готовят предложения для изменений в российском оружейном законодательстве. Ожидается, что два пакета предложений будут носить запретительный характер и два - либеральный.

Возможно, в России вообще запретят продажу так называемого травматического оружия, так как подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев происходит с участием именно травматики. Эксперты считают, что злую шутку сыграла психология: официально объявлено, что из этого пистолета убить нельзя, только ранить.

Сегодня официального понятия "травматический пистолет" уже не существует. Есть "огнестрельноеограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия". Именно так должно быть записано в документе, разрешающем хранение и ношение пистолета, стреляющего резиновыми пулями.

При этом его нельзя путать с пневматическим или газовым пистолетами - для них в законе "Об оружии" прописаны отдельные статьи. Хотя, опять же, боеприпасы во многом схожи. В общем, схема идентификации коротких стволов усложнена.

Могут появиться и новые пункты в условиях самой регистрации. Вернее, перерегистрации. Гражданин, получающий впервые разрешение на приобретение гражданского огнестрельного оружия, помимо медсправок и справки от участкового обязан сдать теоретический и практический экзамены - продемонстрировать знания оружейного законодательства и навыки владения своим оружием. Причем подобное условие может появиться и в отношении обладателей длинноствольного оружия.

Однако предлагается перерегистрировать оружие не через 5, а через 10 лет. Еще предлагается увеличить количество разрешенного длинноствольного оружия на 10 единиц, т.е. предлагается разрешить хранить и применять на охоте или в тире еще десять ружей, винтовок или карабинов. Сейчас действует формула "пять плюс пять": хранить, носить и применять на охоте можно только пять гладкоствольных ружей и пять нарезных карабинов или винтовок. Правда, еще пять таких же стволов можно просто хранить дома в сейфе как коллекционное, итого 15.

Упрощается и сама процедура регистрации оружия - по электронной почте. Можно будет подать электронное заявление со всеми сканированными документами, а потом появиться в указанное время в лицензионном центре два раза - сначала показать свое оружие, а затем получить документ.

В России более 4,5 млн владельцев оружия, имеющих в пользовании свыше 6 млн единиц гражданского оружия. Все данные занесены в Систему централизованного учета оружия (СЦУО).

"РГ" отмечает, что ограничения владением гражданским оружием ужесточили не силовики, а медики. Вступил в силу приказ Минздрава России "О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов". При прохождении медосвидетельствования обязательным стало освидетельсвование нарколога. Есть две категории заболевания, при которых категорически запрещено обладание оружием: любые психические расстройства и заболевания глаза и его придаточного аппарата.