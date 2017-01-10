Кибервойска обходятся России в $300 млн в год

10 января. FINMARKET.RU - По уровню развития так называемых кибервойск — специализированных подразделений по кибербезопасности для военных или разведывательных целей — Россия может входить в топ-5 государств мира после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи, пишет "Коммерсантъ", опираясь на оценки отечественных аналитиков, сделанных на фоне роста международной напряженности в этой сфере. Такие подразделения все чаще используются и для информационных войн: например, российских хакеров уже обвиняли во вмешательстве в выборы в США и атаке на компьютерные системы ОБСЕ. Но участие в таких действиях ни одна страна пока не признала.

Специализированные подразделения по кибербезопасности официально используют несколько десятков стран, а неофициально — более сотни, следует из исследования Zecurion Analytics. По оценке компании, наиболее сильной армией в киберпространстве обладают США: государственное финансирование этого направления может составлять около $7 млрд в год, а численность хакеров, работающих на государство,— 9 тыс. человек. В тройке стран, где эти направления наиболее развиты, также Китай и Великобритания. Оценка потенциала в этой сфере основана на военных бюджетах государств, стратегиях кибербезопасности, уставных документах, справочной информации международных организаций, официальных комментариях и инсайдерской информации. Собеседник "Ъ" на рынке информационной безопасности оценивает численность российских кибервойск примерно в 1 тыс. человек, на финансирование которых ежегодно может отводиться около $300 млн.