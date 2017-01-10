В активах правительства много компаний, которые нужно продать

10 января. FINMARKET.RU - В активах правительства скопилось достаточно много компаний, которые надо продавать, заявил "Известиям" замминистра финансовАлексей Моисеев.

Однако, по его словам, реальное состояние компаний от отраженного на бумаге отличается очень сильно. "Понятно, что нужно продавать их как можно дороже, но это не самоцель. Цель - как можно быстрее продать, потому что промедление с продажей чревато ухудшением состояния компаний", - сказал А.Моисеев.

При этом, отметил он, дискуссия по поводу списка компаний, которые планируется приватизировать в следующем году, так и не продвинулась. "Мы обсуждали этот вопрос в правительстве. Договорились только по массовой приватизации. Была поддержана позиция, что ее ни в коем случае не надо пересматривать, а, наоборот, всячески ускорять - она важна для структурных целей", сказал замглавы Минфина.

Как сказал А.Моисеев, Минэкономразвития представило новый список компаний, в котором крупных пакетов было достаточно много. Это концептуально новое предложение, основанное на том, что правительство будет продавать больше изначально запланированного. По ряду компаний планируется, что государство оставит долю не в 50% плюс одна акция, а 25% плюс одна акция. Где предполагалось сохранить 75% плюс одна акция, оставят 50% плюс одна акция. "То есть подход сдвинули вниз на четверть", - резюмировал замминистра, назвав это правильным подходом.

А.Моисеев не стал называть эти. "Список таких компаний я пока раскрыть не могу, думаю, что он будет обсуждаться в январе, мы должны подготовить предложения. Думаю, мы выйдем на хорошие решения", - сказал он.

На вопрос, имеет ли смыслВТБ и Сбербанка до окончания санкций, замглавы Минфина заявил, что эти банки находятся в разных ситуациях. "Приватизация ВТБ, которая прописана в плане, предполагает сохранение доли государства на уровне 50% плюс одна акция. Мы поддерживаем позицию Росимущества, которое заявило, что снижение доли в обоих банках ниже 50% должно происходить скоординированно. На данном этапе снижение доли государства в этих банках ниже контрольной не обсуждается", - сказал А.Моисеев.