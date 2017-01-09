Экспресс-доставка в новогодние каникулы столкнулась со сложностями

9 января. FINMARKET.RU - Иностранные онлайн-ритейлеры на новогодних каникулах столкнулись со сложностями при доставке посылок в Россию, пишет "Коммерсант".

Так, 6 января китайская интернет-площадка AliExpress.com (входит в Alibaba Group) известила торгующие на ней интернет-магазины о приостановке доставки товаров в Россию компанией "СПСР-Экспресс" и по каналу "AliExpress — доставка без забот" "из-за проблем с таможенным оформлением посылок".

Как рассказал "Коммерсанту" Алексей Семкин, администрирующий несколько китайских магазинов на AliExpress, "практически все посылки, поступившие в РФ после 22 декабря, остановлены таможней".

Британский онлайн-магазин одежды Asos 6 января также приостановил отправки покупок в Россию экспресс-перевозчиками, объяснив это обновлением IT-систем. Партнером Asos по экспресс-доставке, согласно сайту интернет-магазина, выступает Pony Express (входит в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент"). Вчера на сайте Asos была доступна лишь стандартная доставка в Россию не ранее 26 января.

По словам начальника пресс-службы ФТС Дмитрия Котикова, таможенные органы проводили мероприятия "по проверке соблюдения законодательства". Какое количество компаний подверглись проверке и когда она была, он не конкретизировал.

В "СПСР-Экспресс", DHL Express и Pony Express сообщили, что с начала 2017 года таможенники стали требовать больше документов от получателей посылок.

Руководитель департамента международного развития Pony Express Вячеслав Саркисов говорит, что ФТС не предупредила о более жесткой проверке документов. По его словам, эта мера "противоречит ранее заявленной политике перехода от тотального контроля к выборочному".

Вице-президент по операционной деятельности DHL в России Юрий Шевченко предполагает, что действия ФТС связаны с желанием идентифицировать покупателей посылок.

Впрочем, участники рынка экспресс-перевозок не ожидают серьезных задержек в доставке посылок, как это было в 2014 году.

По оценке участников рынка, эти мероприятия коснулись компаний, обслуживающих около 10% международного посылочного трафика.