Регионы смогут оспаривать снижение кадастровой стоимости земли

9 января. FINMARKET.RU - В конце прошлого года правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон об оценочной деятельности, усложняющий снижение кадастровой стоимости земельных участков. Законопроект разрешает местным органам власти, а также властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя оспаривать в суде решения комиссий при Росреестре, если они существенно снизили кадастровую. Сейчас муниципалитеты могут оспаривать такие решения, только если сами являются собственниками земли, пишут "Ведомости"

Как отмечает замминистра экономического развития Николай Подгузов, законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда, предписавшего правительству разработать такую поправку. У муниципального образования может быть законный интерес оспорить решение комиссии, принятое по инициативе собственника участка, решил Конституционный суд в июле 2016 г. Кадастровая стоимость влияет на налоги и заинтересованность муниципальных образований налицо, согласен с Конституционным судом член Общественной палаты Тахир Мамедов.

По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, все изменения в регулировании кадастровой оценки ради увеличения налоговой базы регионов и новое предложение не исключение. Так, уже отменен мораторий на кадастровую переоценку: регионам дано право самим решить, оставят они стоимость неизменной на уровне 2014 г. до 2020 г. или смогут ее повысить.

Другой принятый в прошлом году закон ввел госмонополию на кадастровую оценку - с 2018 г. ее будут проводить государственные бюджетные учреждения.

Как отмечает президент саморегулируемой организации оценщиков "Экспертный совет" Алексей Каминский, оспаривать по законопроекту предлагается не кадастровую стоимость, а решение комиссии, для чего достаточно признать отчет об оценке, представленный собственником, не соответствующим требованиям законодательства. Это проще, чем оспорить стоимость, указывает эксперт.

Если все, что решают комиссии, может быть оспорено городом в суде, то какой в них смысл, рассуждает А.Каминский, это лишаетстимулов создавать комиссии, в которые входят не только чиновники, но и представители оценщиков. Тогда оспорить кадастровую оценку можно будет только в суде.

А.Каминский считает, что можно было бы дать местным властям право оспаривать не решение комиссий, а стоимость, предоставляя собственный отчет и доказывая, что вариант муниципалитета ближе к рынку.

Однако, по словам И.Радченко, если не определить, какое снижение стоимости считается существенным, то пересматривать смогут любое: там, где нет точных цифр, есть простор для коррупции.