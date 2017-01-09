Самый большой рост зарплат будет у специалистов высоких технологий

9 января. FINMARKET.RU - Самого большого роста зарплат в 2017 году стоит ждать сотрудникам высокотехнологичных специальностей.

Эксперты также говорят о возвращении индексации заработной платы в большинство компаний. Средний ее размер будет на уровне официальной годовой инфляции, пишет "Российская газета".

В 2017 году опережающими темпами продолжит расти IT-сфера. "Предложения по зарплате будут расти для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, аналитиков Big Data", - сообщили в Superjob.ru. В сфере продаж работодатели будут готовы предложить дополнительные бонусы профессионалам по реализации услуг и высокотехнологичных продуктов. "В сфере HR будут востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению", - считают в Superjob.ru.

Специалисты HR-сферы делают ставку на отсутствие серьезных экономических потрясений в 2017 году. В этом случае можно будет надеяться на серьезное восстановление рынка труда. И объем спроса на персонал в 2017 году вырастет. Этот рост будет обеспечен изменениями в планах работодателей: число компаний, планирующих расширение штата, превысит в 2017 году число компаний, собирающихся проводить сокращения. По нашим оценкам, годовой прирост числа новых вакансий составит 10%", - считает Анна Чуксеева, шеф-редактор "Работа.ру".

Также в 2017 году будут набирать темпы новые формы взаимодействия работника и работодателя. Увеличится число компаний, использующих наем временного персонала. Количество вакансий для временного персонала вырастет на 20-30 процентов в течение 2017 года.

Довольно серьезно расширится сегмент дистанционной работы. Растет число компаний, готовых разрешить своим сотрудникам работать удаленно часть времени - 1-2 дня в неделю. Расширяется список видов деятельности, где удаленнаясчитается приемлемой. Он пополнился специалистами банковского сектора, продаж, работниками сфер IT и телеком, административным персоналом.

В то же время снизится спрос на бухгалтеров начального уровня. Продолжатся сокращения численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том числе государственных. Банки начнут сокращение действующих позиций специалистов, задействованных в бумажном документообороте. Обе эти тенденции связаны с развитием электронного документооборота и высоким уровнем автоматизации при работе с документами.

Автоматизация затрагивает и работу колл-центров, большой объем работы выполняется роботами. В итоге сотрудников колл-центров также может ожидать сокращение в 2017 году.

Всем этим специалистам само время подумать об экзамене на профессионализм. С этого года у россиян появилась возможность подтвердить уровень квалификации- вступил в силу закон о независимой оценке квалификаций.

"РГ" отмечает, что оценка квалификации не будет обязательной, а только добровольной, и по закону не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на работу.

Если работодатель хотел бы направить своих работников на экзамен по оценке квалификации, он, во-первых, должен будет получить на это письменное согласие подчиненного, а во-вторых, оплатить эту процедуру. Кроме того, ему придется предусмотреть такую возможность в коллективном и трудовом договорах.