Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала

9 января. FINMARKET.RU - Минфин и ЦБ откорректировали концепцию пенсионной реформы. Ранее предполагалось, что если так называемые "молчуны", чьи накопления находятся под управлением ВЭБа, не переведут средства в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть, рассказал "Известиям" замминистра финансов Алексей Моисеев. Сейчас Минфин изменил схему с учетом аргументов социального блока правительства, что такой вариант с "молчунами" может привести к снижению стоимости баллов и разбалансировке пенсионной системы. С этим в финансовом ведомстве согласились.

"Если предположить, что большинство "молчунов" пойдет в распределительную систему, это могло бы привести к снижению стоимости баллов. Когда мы поняли, что такие риски есть, мы несколько подкорректировали систему, чтобы избежать реализации такого сценария", - сообщил замминистра финансов.

По его словам, чтобы не допустить снижения стоимости баллов, предполагается, что "молчуны", как и люди, чьи накопления находятся в НПФ, будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматически, то есть по умолчанию. Лишь деньги граждан, которые сами откажутся от накопительнойи отпишутся от ИПК, попадут в страховую часть.

"Мы полагаем, что их будет не слишком много, - подчеркнул А.Моисеев. - Предусмотрели возможность выбора, который "молчуны" могут сделать осознанно. Они могут продолжать копить и выбрать НПФ, а могут копить деньги в баллах".

Однако главная претензия к пенсионной реформе со стороны соцблока заключалась как раз в том, что люди будут подключаться к ИПК по умолчанию. Это, как неоднократно говорили представители Минтруда и ПФР, можно рассматривать как нарушение прав застрахованных. Для Минфина автоматическая подписка является принципиальной, еще раз подтвердил А.Моисеев. Он сообщил, чтоуже юридически проработана и от нее отказываться финансовое ведомство не будет.

Зато Минфин готов пойти навстречу коллегам из соцблока в вопросе налоговых льгот, которые сейчас предусмотрены за счет экономии на взносах в бюджетные фонды.

"По итогу обсуждений мы договорились о том, что сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут эквивалентны для бюджета, но при этом будет другой способ исчисления льгот. Этот способ концептуально согласован, на данном этапе налоговый департамент Минфина проводит соответствующие расчеты. Льгота для работодателей сохраняется, но мы отказались от идеи делать ее за счет взносов", - отметил Алексей Моисеев. При этом он не стал уточнять, какой конкретно механизм сейчас рассматривается, пояснив, что сначала нужно дождаться результатов расчетов.