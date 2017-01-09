Во 2-м полугодии рост ВВП РФ может ускориться до 2% и выше

9 января. FINMARKET.RU -РФ в четвертом квартале 2016 года продемонстрировал рост, который во втором полугодии 2017 года может разогнаться до 2% и выше, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Ожидаю довольно неплохие результаты от 2017 года. Экономика уже растет, в четвертом квартале увеличились и ВВП, и промышленное производство, а во втором полугодии 2017 года ВВП будет расти на 2% год к году и, возможно, даже больше", - сказал М.Орешкин в интервью "Коммерсанту"

"Однако задачу экономической политики я вижу в первую очередь в повышении потенциальных, устойчивых в долгосрочной перспективе темпов экономического роста", - добавил он. По его словам, "после оживления и ускорения следующего года мы быстро упремся в структурные ограничения, которые есть у нашей экономики", поэтому Минэкономразвития "должно сформулировать те изменения, которые помогут преодолевать эти структурные ограничения".

Глава ведомства сообщил, что перед Минэкономразвития стоит задача разработать детальный план конкретных действий правительства, направленный на достижение более высоких темпов экономического роста.

"Работая над ней, мы взаимодействуем и с ЦСР, и с другими аналитическими группами и бизнес-объединениями: РСПП, ТПП, "Деловой Россией", "Опорой России" и другими. Чем больше групп, которые размышляют над задачей роста, тем выше вероятность не упустить что-то действительно важное", - отметил он.

По его словам министерство концентрируется на структурных ограничениях экономического роста и мерах, которые такие ограничения снимают. "Как мне кажется, традиционный подход "давайте по каждому блоку пропишем, что бы сделать такого хорошего" сегодня не годится. Очевидно, что список конкретных действий должен быть взаимоувязан - нужно сразу оценивать влияние отдельных мер и на макроэкономическую динамику, и на ограничения, которые есть в части бюджета, платежного баланса, рынка труда и т. д.", - сказал министр.

М.Орешкин затронул тему демографических ограничений, в рамках которых находится страна. Так, базовый прогноз Росстата предполагает сокращение населения в трудоспособном возрасте примерно на 900 тыс. человек каждый год до 2020 года.

"С точки зрения достижения среднемировых темпов экономического роста мы в непростой ситуации: уровень развития по ВВП на душу населения у нас выше, чем в среднем в мире, а по динамике экономически активного населения кардинальное отличие - мир продолжается расти, а у нас по прогнозу - быстрое снижение. Оба фактора говорят, что при прочих равных мы должны расти медленнее, чем мир", - сказал министр.

Поэтому, подчеркнул он, преодоление демографических ограничений - одна из ключевых задач. По его словам, необходим комплекс решений, направленных на увеличение численности экономически активного населения, снижение структурной безработицы, а также повышение производительности. "Задача властей создать условия для максимально возможной реализации потенциала каждого человека, живущего в нашей стране", -резюмировал министр.