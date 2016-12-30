С Новым годом и Рождеством!

"Финмаркет" поздравляет всех с Новым 2017 годом и Рождеством! Желаем всем Вам и Вашим близким в 2017 году здоровья, счастья, благополучия.

Уходящий 2016 год был для финансовой сферы в целом хоть и не самым простым, но во многом успешным!

Надеемся, что в 2016-м Вам удалось реализовать задуманные бизнес-проекты, свести дебет с кредитом, и по итогам года баланс оказался положительным.

Уверены, что наступающий 2017 год откроет новые горизонты и принесет хорошие дивиденды!

Пусть в 2017 году сбудутся Ваши мечты, воплотятся в жизнь все задуманные планы, придет успех во всех делах!