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30 декабря 2016 года 18:45

С Новым годом и Рождеством!

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
"Финмаркет" поздравляет всех с Новым 2017 годом и Рождеством! Желаем всем Вам и Вашим близким в 2017 году здоровья, счастья, благополучия.

Уходящий 2016 год был для финансовой сферы в целом хоть и не самым простым, но во многом успешным!

Надеемся, что в 2016-м Вам удалось реализовать задуманные бизнес-проекты, свести дебет с кредитом, и по итогам года баланс оказался положительным.

Уверены, что наступающий 2017 год откроет новые горизонты и принесет хорошие дивиденды!

Пусть в 2017 году сбудутся Ваши мечты, воплотятся в жизнь все задуманные планы, придет успех во всех делах!


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    поздравление,  Новый год

 
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