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30 декабря 2016 года 18:45
С Новым годом и Рождеством!
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
"Финмаркет" поздравляет всех с Новым 2017 годом и Рождеством! Желаем всем Вам и Вашим близким в 2017 году здоровья, счастья, благополучия. Уходящий 2016 год был для финансовой сферы в целом хоть и не самым простым, но во многом успешным! Надеемся, что в 2016-м Вам удалось реализовать задуманные бизнес-проекты, свести дебет с кредитом, и по итогам года баланс оказался положительным. Уверены, что наступающий 2017 год откроет новые горизонты и принесет хорошие дивиденды! Пусть в 2017 году сбудутся Ваши мечты, воплотятся в жизнь все задуманные планы, придет успех во всех делах!
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Ключевые слова: поздравление, Новый год
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