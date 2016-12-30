Приставы помогут решить проблемы с долгами прямо в аэропорту

30 декабря. FINMARKET.RU - На время новогодних праздников значительно упрощена процедура снятия запрета наза границу для экс-должников - таково неожиданное новогоднее предложение от судебных приставов.

Как сообщили "Российской газете" в управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области, в эти дни будет значительно упрощена и ускорена процедура снятия ограничений на выезд за границу, а во всех столичных аэропортах организовано круглосуточное дежурство судебных приставов.

С 27 декабря по 9 января любой человек, оказавшийся в одном из столичных аэропортов, сможет подойти к стойке информации и пообщаться с судебными приставами.

В первую очередь дежурные посты судебных исполнителей помогут разобраться с казусами, когда человек заплатил долг, но почему-то не вычеркнут из списка невыездных. На всякий случай лучше иметь при себе квитанции об уплате долга. Тогда приставы сделают так, чтобы накладка не испортила отпуск, и человек улетел вовремя.

"Особенностью этой акции является то, что основаниями для принятия решения об отмене ограничения будет считаться и наличие информации о нахождении денежных средств, достаточных для погашения задолженности по исполнительному производству, на депозитном счете структурного подразделения УФССП по Московской области, а также предъявление должником платежного документа о погашении задолженности по исполнительному производству", - поясняют в службе судебных приставов.

Более сложный случай, когда человек узнает о своем невыездном статусе только в аэропорту. Однако современные технологии позволяют расплатиться прямо на месте. Но судебным приставам важно, чтобы платеж прошел, и соответствующее уведомление от банка пришло в информационную систему. На это потребуется какое-то время. Поэтому приезжать лучше заранее. А еще лучше за несколько дней до поездки навести справки в базе данных судебных приставов.

Приставы также напоминают, что законом предусмотрена возможность экстренной отмены временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации при наличии у человека уважительных причин: болезнь, смерть родственников и иные обстоятельства, требующие скорейшего выезда за границу. В течение новогодних праздников экстренной процедурой смогут воспользоваться всепри условии расплаты.

Как пишет РГ, в этом году судебные приставы в 1,5 раза чаще стали применять ограничение выезда за границу. Для того чтобы человека включили в списки невыездных, его сумма долга должна составлять не менее10 тысяч рублей. В целом ограничение выезда за рубеж позволило за 10 месяцев взыскать с должников 23 млрд рублей.