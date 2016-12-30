.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
30 декабря 2016 года 09:03
Приставы помогут решить проблемы с долгами прямо в аэропорту
|1
Игорь Кубединов/ТАСС
30 декабря. FINMARKET.RU - На время новогодних праздников значительно упрощена процедура снятия запрета на выезд за границу для экс-должников - таково неожиданное новогоднее предложение от судебных приставов. Как сообщили "Российской газете" в управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области, в эти дни будет значительно упрощена и ускорена процедура снятия ограничений на выезд за границу, а во всех столичных аэропортах организовано круглосуточное дежурство судебных приставов. С 27 декабря по 9 января любой человек, оказавшийся в одном из столичных аэропортов, сможет подойти к стойке информации и пообщаться с судебными приставами. В первую очередь дежурные посты судебных исполнителей помогут разобраться с казусами, когда человек заплатил долг, но почему-то не вычеркнут из списка невыездных. На всякий случай лучше иметь при себе квитанции об уплате долга. Тогда приставы сделают так, чтобы накладка не испортила отпуск, и человек улетел вовремя. "Особенностью этой акции является то, что основаниями для принятия решения об отмене ограничения будет считаться и наличие информации о нахождении денежных средств, достаточных для погашения задолженности по исполнительному производству, на депозитном счете структурного подразделения УФССП по Московской области, а также предъявление должником платежного документа о погашении задолженности по исполнительному производству", - поясняют в службе судебных приставов. Более сложный случай, когда человек узнает о своем невыездном статусе только в аэропорту. Однако современные технологии позволяют расплатиться прямо на месте. Но судебным приставам важно, чтобы платеж прошел, и соответствующее уведомление от банка пришло в информационную систему. На это потребуется какое-то время. Поэтому приезжать лучше заранее. А еще лучше за несколько дней до поездки навести справки в базе данных судебных приставов. Приставы также напоминают, что законом предусмотрена возможность экстренной отмены временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации при наличии у человека уважительных причин: болезнь, смерть родственников и иные обстоятельства, требующие скорейшего выезда за границу. В течение новогодних праздников экстренной процедурой смогут воспользоваться все должники при условии расплаты. Как пишет РГ, в этом году судебные приставы в 1,5 раза чаще стали применять ограничение выезда за границу. Для того чтобы человека включили в списки невыездных, его сумма долга должна составлять не менее10 тысяч рублей. В целом ограничение выезда за рубеж позволило за 10 месяцев взыскать с должников 23 млрд рублей.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Роман 30.12.2016
Чудны дела твои, Господи. Должники по заграницам разъезжают. Добропорядочные граждане в магазинах выискивают дешевые продукты. С Новым годом, дорогие товарищи!
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.