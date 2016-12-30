На уровень экономического роста в 4% Россия выйдет к 2021-2022 годам - Кудрин

30 декабря. FINMARKET.RU - Экс-министр финансов, глава Совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексейсчитает, что Россия к 2019 году может выйти на уровень экономического роста выше 3%, а к 2021-2022 года - на уровень 4%.

"Мы именно на эти цели ориентируемся. Мы можем уже в 19-м году выйти выше уровня 3% (уровень экономического роста), а где-то к 21-22 году выйти на уровень 4%", - сказал А.Кудрин вчера в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он пояснил, что эти показатели вошли в основу стратегии экономического развития России, которую сейчас разрабатывает ЦСР.

"Мы на эти ориентиры рассчитываем, и все наши меры исходят из этого. У нас настолько сегодня много накопившихся проблем, которые нужно исправлять, что в общем это непростая задача. Поэтому мы сегодня привлекли все ключевые институты, которые работают с экономическими факторами. Все они говорят, что это сверхзадача, чтобы сегодня выйти на такие темпы", - отметил А.Кудрин.

При этом он констатировал, что в настоящее время цены на нефть неустойчивы.

"У нас остаются проблемы с волатильностью цен на нефть. Они неустойчивы", - сказал он, добавив, что цена нефть зависит от многих договоренностей, в том числе по поводу сокращения добычи.

"Есть еще целый ряд факторов, которые могут опять повлиять на снижение, включая дополнительную добычу в мире и, может быть, стагнацию спроса, если в Китае будет усложняться ситуация с экономическим ростом", - сказал А.Кудрин.

А.Кудрин также сообщил, что первые решения, которые лягут в основу стратегии экономического развития России, которую готовит ЦСР, появятся в начале следующего года.

"Работа над стратегией развития России сейчас в полном разгаре. Сейчас у нас по большинству вопросов только предложения или сценарии решения тех или иных вопросов. И мы как и с представителями профессионального сообщества, так и с членами правительства их обсуждаем, и только в январе-феврале, может быть, выстроится окончательная картина многих решений", - сказал А.Кудрин.

Он отметил, что недавно состоялась встреча с премьером РФ, на которой говорили о ходе этих работ.

"Мы даже не принимали окончательных решений, говорили о ходе работ, о самых серьезных развилках на этом пути. Потому что потом мы принесем уже ему вариант решений. Сейчас мы, скорее, говорили о проблемах", - пояснил А.Кудрин.

Он подчеркнул, что поэтому сейчас нельзя говорить о наличии готового варианта стратегии.

"Если говорить о ключевых будущих идеях, то они связаны с тем, что на протяжении российской части истории экономики в России не удалось заново запустить механизм инновационного обновления", - сказал А.Кудрин.

Он пояснил, что Россия существенно уступает странам с похожим ВВП на душу населения по доли технологий в структуре экономики.

"Существенно уступаем по доле экспорта технологической продукции в силу того, что у нас превалирует нефтегазовый экспорт. Чтобы стать устойчивой страной, нам надо зарабатывать валюту на основе продукции технологичной и конкурентоспособной. Это гораздо сложнее, чем зарабатывать валюту на нефти и газе. Вот этот разворот у нас так и не получился", - рассказал А.Кудрин.

Он пояснил, что были проанализированы все программы, которые последние пять-десять лет создавались в России, и выяснилось, что этот вопрос ставился во всех сценариях и стратегиях.

"И все они не были выполнены в этой части. Поэтому дальнейшее отставание здесь очень опасно. Больше того, мы теперь в ближайшие лет 15-20 будем иметь дело с четвертой промышленной революцией в мире. Это еще большее ускорение внедрения новых технологий в информационной сфере, энергетике, системе управления, торговле", - сказал А.Кудрин.

Он выразил мнение, что Россия может снизить зависимость от цен на нефть и увеличить долю технологичной продукции в экспорте и без снятия санкций.

"Самое главное, чтобы на протяжении 10-15 лет доля технологичной продукции стала существенной в нашем экспорте, чтобы снизить зависимость от цен на нефть", - сказал А.Кудрин.

Он отметил, что в концепции экономического развития России эксперты ЦСР ориентируются на некоторое ослабление санкций, однако "значительная часть всех преобразований можно проводить и с санкциями".

"У нас есть, что у себя реформировать, невзирая на санкции", - заявил А.Кудрин.

По его словам, нужно улучшать институт госуправления, снижать издержки и барьеры, тем самым облегчая ситуацию для инвесторов.

"Снижение инфляции приведет к большей стабильности в тарифной политике. Также необходимо увеличить роль частного сектора через дополнительную приватизацию и более качественное регулирование госкомпаний", - сказал А.Кудрин.

Он подчеркнул, что в России можно найти "интересные сферы приложения, где соединение российского опыта, мозгов и возможностей при поддержке государства создают новые точки роста".