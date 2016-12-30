Вашингтон придумал новые санкции против России

30 декабря. FINMARKET.RU - Администрация президентаБарака Обамы вчера объявила об ответных мерах противиз-за возможной причастности России к хакерским атакам во время американской предвыборной кампании.

Как заявил Б.Обама, новыев отношении России вводятся в связи с попытками этой страны подорвать интересы США. Согласно заявлению Б.Обамы, выдержки из которого приводят американские СМИ, эти действия стали "необходимым и адекватным шагом на попытки подорвать интересы США в нарушение международных норм поведения".

Госдепартамент США подтвердил, что высылает из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера, распространенном в четверг.

Кроме того, говорится в заявлении, "Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".

"Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении.

В частности, поясняют его авторы, речь идет о "намеренном задержании полицией, физическом насилии, обнародовании в прямом эфире государственного телевидения личной информации о наших сотрудниках, что ставит их под угрозу".

В заявлении также отмечается, что "российское правительство препятствует дипломатической деятельности, что выражается, помимо прочего, в следующих действиях: принудительное закрытие 28 "американских уголков", где проводились культурные мероприятия и велись занятия по английскому языку; блокирование наших усилий по началу строительства нового, более безопасного здания для нашего генконсульства в Санкт-Петербурге; отклонение запросов на усиление охраны периметра нынешнего устаревшего здания в Санкт-Петербурге".

"Сегодняшние действия дают ясное послание о том, что такое поведение недопустимо и будет иметь последствия", - говорится в документе.

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан. А.Белан в ноябре 2013 года вошел в составленный ФБР список самых разыскиваемых хакеров. По данным ФБР, А.Белан в период с января 2012 года по апрель 2013 года проник в сети трех крупных американских онлайн магазинов, расположенных в Неваде и Калифорнии. По мнению следователей, подозреваемый похитил базы данных, которые содержали информацию и пароли миллионов пользователей.

Новые санкции США в отношении России означают снижение отношений двух стран на более низкий уровень, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос о том, означают ли новые санкции США в отношении РФ "спуск отношений" двух стран на более низкий уровень.

"Конечно, значит. Более того, вызывает глубочайшее недоумение тот факт, что вот такие действия, такого разрушительного, деструктивного характера при двусторонних отношениях, предпринимает администрация, которой уже вот-вот уходить. Это, безусловно, выглядит, как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии", - сказал Д.Песков.

Как сказал также Д.Песков, американская сторона перед объявлением новых санкций не выходила на связь с Москвой, если не брать в расчет звучавшие в адрес России агрессивные заявления.

"Американская сторона на связь не выходила, но вы знаете, что таким решениям предшествовали весьма агрессивные заявления, которые беспрецедентным образом содержали угрозы в адрес российской стороны", - сказал Д.Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "это были заявления, по своей агрессивности беспрецедентные для современного этапа международных отношений". Он пояснил, что имеет в виду, в частности, заявления вице-президента США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России не оставят без ответа новые враждебные действия со стороны уходящей администрации США. По ее словам, "если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ".

"Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", - говорилось в комментарии М.Захаровой в связи с новыми санкционными угрозами из США.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила".

"С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем. Причем этот последний "новогодний привет" от команды Б.Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие "кибератаки из Москвы", - говорилось в комментарии.

Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал "Интерфаксу" информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил он.

Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг "дачи" российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. "Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", - сказал он.