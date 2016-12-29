Нужно вводить подушевой принцип финансирования поликлиник - ВШЭ

29 декабря. FINMARKET.RU - Государство должно перейти к подушевому принципу финансирования медицинских учреждений первичного звена, иначе его расходы будут возрастать, а качество оказываемой помощи — снижаться. Такие выводы можно сделать из исследования Высшей школы экономики "Проблемы перехода на подушевой принцип оплаты первичной медико-санитарной помощи", пишет "Коммерсантъ". Сейчас в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) подушевой принцип оплаты медицинских услуг не востребован, а оплата фактических объемов амбулаторных услуг (по показателям врачебных посещений и числу консультаций, диагностических тестов, процедур и пр.), наоборот, доминирует. В результате поликлиники завышают показатели — так, в России число врачебных посещений на одного жителя в год составляет 9,5 против 6,9 в среднем по ЕС (на 37% больше).

Более высокие показатели заболеваемости россиян объясняют только часть этой разницы. В то же время оплата по фактическим объемам помощи не создает у поликлиник экономического стимула заниматься профилактикой. Предупреждение заболеваний складывается из действий, которые сложно оплачивать по бюджетным тарифам

Метод фондодержания предполагает, что поликлиника, если она сумела предотвратить лечение пациента в стационаре, может претендовать на сэкономленные средства. В результате медучреждениям первичного звена выгодно оставлять у себя пациентов и пролечивать их до наилучшего возможного результата. В перспективе с учетом того же принципа подушевой оплаты можно было бы формировать и объемы медпомощи в рамках основополагающего для системы ОМС документа — программы госгарантий, заменив в ней показатели объема услуг на объем населения и подушевые нормативы.