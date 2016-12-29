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29 декабря 2016 года 09:00
Нужно вводить подушевой принцип финансирования поликлиник - ВШЭ
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Артем Коротаев/ТАСС
29 декабря. FINMARKET.RU - Государство должно перейти к подушевому принципу финансирования медицинских учреждений первичного звена, иначе его расходы будут возрастать, а качество оказываемой помощи — снижаться. Такие выводы можно сделать из исследования Высшей школы экономики "Проблемы перехода на подушевой принцип оплаты первичной медико-санитарной помощи", пишет "Коммерсантъ". Сейчас в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) подушевой принцип оплаты медицинских услуг не востребован, а оплата фактических объемов амбулаторных услуг (по показателям врачебных посещений и числу консультаций, диагностических тестов, процедур и пр.), наоборот, доминирует. В результате поликлиники завышают показатели — так, в России число врачебных посещений на одного жителя в год составляет 9,5 против 6,9 в среднем по ЕС (на 37% больше). Более высокие показатели заболеваемости россиян объясняют только часть этой разницы. В то же время оплата по фактическим объемам помощи не создает у поликлиник экономического стимула заниматься профилактикой. Предупреждение заболеваний складывается из действий, которые сложно оплачивать по бюджетным тарифам Метод фондодержания предполагает, что поликлиника, если она сумела предотвратить лечение пациента в стационаре, может претендовать на сэкономленные средства. В результате медучреждениям первичного звена выгодно оставлять у себя пациентов и пролечивать их до наилучшего возможного результата. В перспективе с учетом того же принципа подушевой оплаты можно было бы формировать и объемы медпомощи в рамках основополагающего для системы ОМС документа — программы госгарантий, заменив в ней показатели объема услуг на объем населения и подушевые нормативы.
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Ключевые слова: Россия, здравоохранение, финансирование
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Роман 29.12.2016
"Метод фондодержания предполагает, что поликлиника, если она сумела предотвратить лечение пациента в стационаре, может претендовать на сэкономленные средства...." То есть, если грамотно отфутболила пациента, то премия. Все знают о низкой квалификации поликлиничных врачей и их нехватке, (за исключением, конечно). Ну и вот вишенка на торте. А как же тогда в этот стационар попасть то, раньше как раз поликлиника туда и направление давала. Теперь понимаю "договариваться" придется.
bob 29.12.2016
Этот принцип должен быть одинаковым для всех государственных поликлиник. Вне зависимости от того, кого они обслуживают.
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