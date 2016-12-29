Массового роста безработицы удалось избежать - Голодец

29 декабря. FINMARKET.RU - В 2016 году массовых сокращений работников и задержек зарплат удалось избежать, рассказала "Российской газете" вице-премьер правительстваОльга

По ее словам, это стало возможно во многом благодаря усилиям участников Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). "В сложный период, когда мы боялись обвального роста безработицы, коллеги подключились, и в режиме онлайн принимали серьезные меры, чтобы была погашена давняя задолженность по зарплате, чтобы восстановить трудовые договоры", - сказала она.

Как отметила вице-премьер, результаты этого труда измеряются миллионами восстановленных договоров и выплаченных зарплат.

По словам О.Голодец, чтобы эта работа не останавливалась и в 2017году, было решено продлить действие Генерального соглашения между сторонами - представителями профсоюзов, работодателей и правительства.

РТК - орган при правительстве, участниками которого в равных пропорциях являются объединения профсоюзов, работодатели и правительство. На заседания выносятся самые актуальные вопросы социально-экономической и трудовой жизни страны. По законодательству, ни одно решение не может быть принято без согласования с РТК.

Наиболее острые споры чаще всего возникают при обсуждении норм оплаты труда и установления режима рабочего времени.

Так, одна из острых дискуссий ведется вокруг минимального размера оплаты труда. По законодательству он должен быть равен величине прожиточного минимума, но в реальности отстает от него.

По словам О.Голодец, одна из заслуг РТК - реализация указа президента по профессиональным стандартам. На сегодняшний день при участии профсоюзов и работодателей разработано 800 профстандартов. "Это не просто цифра, а изменения в системе профессиональной подготовки", - сказала она.