Дальнейшее укрепление рубля угрожает конкурентоспособности - Силуанов

29 декабря. FINMARKET.RU - Российскийуже адаптировался к курсу в районе 60 рублей за доллар, сильное укрепление национальной валюты нежелательно, избежать его поможет предложенная Минфином бюджетная политика, заявил вчера глава ведомства Антон Силуанов.

"Если мы будем тратить все нефтегазовые доходы на дополнительные расходы, это будет приводить к укреплению курса рубля. Хорошо это или нет? Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 рублей за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет?", - сказал А.Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему, и считаю, что проводя ответственную бюджетную политику, эти дополнительные нефтегазовые доходы лучше было бы в большем объеме сберечь и сохранить в резервы", - заявил министр.

Рыночных факторов для серьезной волатильности курса рубля в следующем году Минфин не видит. "Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС, но серьезных колебаний нашей валюты не ожидаем, поскольку мы в сегодняшних прогнозах не ожидаем каких-то резких изменений ставок ФРС. Действительно, есть прогнозы, что пару раз будут приниматься решения о повышении ставки, но я не вижу серьезных последствий для курса рубля. Платежный баланс у нас сильный, в последующие годы сокращаем бюджетный дисбаланс, поэтому каких-то серьезных последствий для курсовых соотношений нет", - сказал А.Силуанов.

Чиновники за минувший год не раз говорили, что сильное укрепление рубля (например, ниже отметки 55 руб./$1) нежелательно, так как это вредно для бизнеса, конкурентоспособность которого выросла за счет ослабления национальной валюты. Также это снижает поступления в бюджет от экспорта сырьевых товаров. Однако публично такие заявления, тем более с упоминанием конкретного "порога укрепления", делаются редко.

В мае-июле 2015 года ЦБ скупал на рынке валюту для пополнения золотовалютных резервов (за редким исключением - по $200 млн в день), и тогда часть участников рынка считала, что таким образом регулятор сдерживает укрепление рубля. Банк России это всегда отрицал:рубля плавающий, ЦБ таргетирует инфляцию и не ставит задачу влиять на курс. Именно представитель Минфина - замминистра Алексей Моисеев - в сентябре прошлого года высказывал мнение, что ЦБ мог бы возобновить приостановленные в конце июля из-за высокой волатильности покупки валюты на фоне возможного сезонного укрепления рубля на стыке третьего-четвертого кварталов. На это ЦБ в очередной раз заявил, что его действия с уровнем курса никак не связаны.

"Мы будем принимать решение достаточно гибко, оценивая ситуацию на валютном рынке. Наше решение не зависит от уровня курса. Мы перешли к свободно плавающему курсу, и понятно, что мы не боремся с трендом. Если тренд есть на ослабление, если тренд есть на укрепление, он может быть и в ту и в другую сторону - мы ни в коем случае не должны бороться с этим трендом", - говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В своем базовом прогнозе на 2017 год ЦБ не предусматривает возможности покупки валюты в резервы. При дорогой нефти Банк России готов рассмотреть возобновление покупок, но только в случае, если это не будет противоречить выполнению цели по обеспечению ценовой и финансовой стабильности.