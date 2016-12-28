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28 декабря 2016 года 11:18
ЦСР предполагает сокращение военных и пенсионеров в пользу учителей и врачей
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Сергей Савостьянов/ТАСС
28 декабря. FINMARKET.RU - Центр стратегических разработок (ЦСР) завершил отбор ключевых мер и показателей долгосрочной стратегии развития РФ на 2018-2024 годы. Глава центра Алексей Кудрин представил вчера на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева первые общие предложения об идеях, которые будут закладываться в конструкцию готовящейся центром президентской стратегии на 2018-2024 годы. Согласно плану центра, до конца декабря они должны быть представлены президенту, премьер-министру и основным участникам обсуждения. ЦСР предлагает выбирать между повышением налогового перераспределения в 2019 году до 34-35% ВВП и "бюджетной консолидацией" с расходами 31-32% ВВП. В наборе мер — административная реформа "с вовлеченностью лидера", увеличение пенсионного возраста с 2020 года, сокращение за 20 лет социальных и военных расходов в пользу образования и здравоохранения, пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на презентацию ЦСР. Как указывает газета, "из нее видны главные будущие предложения команды Алексея Кудрина по президентской стратегии на 2018-2024 годы и к будущей правительственной стратегии-2035, с которой она будет гармонизирована". Главной целью президентской стратегии, разрабатываемой на площадке ЦСР, является увеличение темпов роста ВВП РФ до 4,3% к 2024 году с сохранением их на уровне не ниже 3,7% до 2035 года. Основным инструментом вывода российской экономики на целевую траекторию в ЦСР видят повышение производительности труда — а альтернативой называют привлечение в экономику до 2019 года дополнительных (по отношению к прогнозным показателям Минэкономики) 4,5 млн человек рабочей силы и 40 трлн руб. инвестиций. Часть проблем команда Алексея Кудрина предлагает решать безальтернативно — это рост численности экономически активного населения за счет увеличения пенсионного возраста с 2020 года до 63 лет. Вторая часть — новая попытка поворота к высокотехнологичной экономике как способ роста производительности труда, пишет "Ъ". Оставить все как есть рискованно: в презентации Алексея Кудрина обозначены риски инерционного развития — по мнению ЦСР, любой внешний шок с 2017 года в этом сценарии приведет к снижению уровня жизни населения, сократится доля РФ в мировой экономике. В качестве такого шока ЦСР видит или остановку китайского роста, или новый спад цен на нефть.
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