Банкомат узнает клиента по глазам

28 декабря. FINMARKET.RU - В отделениях крупных российских банков начали устанавливать "умные". Они могут не только отвечать на вопросы пользователей, но и выдаватьбез пластиковых карт. Все, что нужно - отпечаток пальца или сетчатки глаза.

Новые банкоматы совмещают в себе не только инновационную выдачу денег, но и другие новые функции. Среди них - и госуслуги, например, регистрация в налоговых органах, пишет "Российская газета"

В России уже есть аппараты для выдачи денег, через которые можно снять наличные со своего банковского счета без банковской карты, используя лишь телефон и QR-код. Надо только подключиться к своему личному кабинету в банкомате с помощью логина и пароля, запросить нужную сумму или проведение платежа. Таким же образом можно не только снять деньги, но и положить их на свой счет, открыть депозит. Но таких "умных" машин пока немного.

Кроме того, QR-код и мобильный телефон не могут полностью заменить пластиковую карту. Пока это вспомогательная опция, чтобы помочь деньгами клиенту, который утратил карту и ждет ее перевыпуска.

На базе некоторых банкоматов создают мини-офисы, где персонал особо и не нужен. Туда можно прийти в любое время дня и ночи.

"Это может быть один и несколько банкоматов, которые устанавливаются в закрытом помещении. Клиент получает как стандартные услуги, так и может использовать банкомат как личный кабинет, - говорит вице-президент одного из российских банков с госкапиталом Елена Мохначева. - Сам экран банкомата-офиса становится больше, на нем удобно работать. Иногда это даже два экрана. На одном - интерфейс личного кабинета (как на домашнем компьютере), а на втором - можно получать клиентскую консультацию банка".

Такая машина стоит дороже, но она будет окупаться, уверены банкиры. В первую очередь за счет снижения расходов на оплату труда сотрудников, так как клиент при необходимости беседует с ними дистанционно.

И, чтобы исключить риск мошеннических операций, кредитные организации как раз и задумались над оснащением банкоматов функциями идентификации с помощью отпечатка пальца или по сетчатке глаза.

Но сначала банки должны будут получить согласие граждан на использование их биометрических данных, потом серьезно модернизировать свою инфраструктуру, чтобы эту информацию передавать. Кредитные организации, которые установили такие машины, уже прошли эту процедуру.

В мире все большую популярность набирают ресайклинговые банкоматы с замкнутым оборотом наличных, которые не нуждаются в частом обслуживании. Клиент может получать наличные деньги из тех средств в банкомате, которые ранее внес в него другой клиент банка. Это позволяет банкам экономить на инкассации.