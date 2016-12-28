С зарплатных карточек спишут долги

28 декабря. FINMARKET.RU - В новом году тысячи граждан могут столкнуться с ситуацией: с их зарплатных карточек или других банковских счетов спишут деньги за неоплаченные когда-то коммуналку, связь, налоги, пишет "Российская газета".

Пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее тонкости приказного производства. Это ускоренная процедура для бесспорных ситуаций. Летом был принят закон, разрешающий взыскивать в приказном порядке коммунальные платежи, а такжеза телефонную связь.

Когда долги очевидны, не будет долгого разбирательства. Налоговая инспекция, управдом или сотовая компания могут просто принести документы в суд, и тот выпишет судебный приказ. А дальше в дело вступят судебные приставы. По правилам на всех стадиях этой процедуры гражданина должны ставить об этом в известность. Однако на практике существует масса вариантов, при которых гражданин может даже не узнать, что принято решение списать с его карточки долги. И выяснит это только у банкомата или у банковской кассы. Поэтому важно знать, что такое возможно, и как поступать, если вы не согласны с долгом.

По правилам, до того, как дойдет до списания средств, человека должны несколько раз уведомить. Подается заявление на судебный приказ, человек должен знать. Вынесен судебный приказ, положено уведомить и гражданина. Приставы завели исполнительное производство, звонок человеку - это первое дело. Но при всем при этом сюрпризы все равно были, есть и будут. Поэтому эксперты рекомендуют гражданам и самим держать руку на пульсе: скачать специальное приложение от Федеральной службы судебных приставов. Так же отслеживать свои долги можно через портал государственных услуг.

Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым судьей в течение пяти дней. На то, чтобы сказать "нет", у гражданина будет только десять дней со дня получения судебного приказа. Мотивы возражений объяснять необязательно. Сам факт того, что человек не согласен, - уже основание для отмены судебного приказа.

Еще интересная тонкость, отмечает "РГ",: по Гражданскому кодексу срок исковой давности по долгам составляет 10 лет. Однако эта норма дает право только потребовать, но вовсе не гарантирует, что деньги взыщут. Закон устанавливает жесткий предел - три года, когда с должника необходимо взыскать положенное, как бы он ни возражал.

Проще говоря, можно подать иск и на пяти-шестилетние долги. Но если должник скажет: нет, прошло уже много времени, то суд обязан с ним согласиться.

Строго говоря, судебные приказы на долги старше трех лет выписываться не должны. Но есть риск, что управдомы могут сделать вид, что не знают таких тонкостей, а судья не вникнет, и к человеку придут требования по забытым платежкам шестилетней давности. В таком случае надо также подавать возражения, и приказ будет отменен. В противном случае кто не возражает, тот платит.

В постановлении пленума отмечается, что приказной порядок обязателен для определенных категорий дел. В приказном производстве мировыми судьями принимаются требования до 500 тысяч рублей основного долга и всевозможных процентов, а арбитражными судами - до 400 тысяч рублей. Если должники долевые, то каждое из требований оценивается отдельно, и в дальнейшем выдается соответствующее число судебных приказов.