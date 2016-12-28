Взимание платы с малотоннажных грузовиков не принесет желаемого эффекта

28 декабря. FINMARKET.RU - Институт экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) представил Минтрансу заключение по поводу возможности введения платного проезда по федеральным дорогам грузовиков максимальной массой 3,5-12 тонн, рассказал "Коммерсанту" директор института Михаил Блинкин. "Введение такой меры признано нецелесообразным по крайней мере на ближайший бюджетный период",— пояснил он.

С 2015 года в России действует система взимания платы "Платон", запуск которой сопровождался массовыми акциями протеста дальнобойщиков. Владельцы грузовиков массой более 12 тонн платят 1,5 руб. за километр проезда по федеральной трассе. Минтранс хочет поднять тариф вдвое, решение будет принимать правительство РФ в начале 2017 года. Осенью транспортное ведомство (от лица ФКУ "Ространсмодернизация") заключило с ВШЭ контракт на 10,8 млн руб., в рамках которого ученые должны были изучить возможность взимания денег за проезд с владельцев малотоннажных грузовиков.

Как пояснил "Коммерсанту" Михаил Блинкин, в отличие от сегмента 12-тонников, где работают крупные компании, в сегменте малотоннажных грузовиков (их около 1 млн в России) присутствуют в основном физические лица и индивидуальные предприниматели. "С компаниями хотя бы можно вести диалог, здесь же администрировать платежи будет сложно, да и платежная дисциплина наверняка будет очень низкой",— пояснил он. Кроме того, объяснил господин Блинкин, система "Платон" задумывалась в том числе как способ для сокращения парка 12-тонных грузовиков в пользу малотоннажных машин. Если для последних ввести плату, перевозчики будут больше использовать тяжелые, а они наносят основной вред дорогам.

В Минтрансе подтвердили, что "представленная работа (исследование) была принята".