Темпы роста просрочки россиян по кредиткам упали в девять раз

28 декабря. FINMARKET.RU - На 1 декабря 2016 года в России просрочка по кредитным картам сроком от 90 дней (90+) составила 245 млрд рублей. За год - с 1 декабря 2015-го - этот показатель вырос всего на 5%. При этом годом ранее (с 1 декабря 2014 года по 1 декабря 2015-го) рост просрочки 90+ по карточным кредитам был зафиксирован на уровне 45%, следует из расчетов, проведенных коллекторской компанией "Секвойя кредит консолидейшн" специально для "Известий" . Как считают коллекторы, причина резкого снижения темпов роста просрочки кроется в том, что банки стали более избирательно подходить к карточным заемщикам, кредитуя только клиентов, платежеспособность которых не вызывает сомнений. По прогнозам "Секвойи", в 2016 году объем просрочки по кредитным картам не превысит 250 млрд рублей, а в 2017 году рост этого показателя будет не более 5-10%.

"Количество просроченных карточных займов достигает 5,5 млн, на 1 декабря 2016 года порядка 3,6-3,8 млн заемщиков имеют неоплаченные платежи по своим кредитным картам, - рассказала президент компании Елена Докучаева. - Кредитная карта часто побуждает совершать импульсивные и незапланированные покупки, стоимость которых нередко существенно превышает финансовые возможности клиента, поэтому в кризисные периоды банки отказались от прежней политики активной выдачи карт".

По ее словам, банки стали более тщательно оценивать риски кредитования карточных заемщиков, хотя начиная с 2010 года наращивали кредитные портфели в среднем на 20-25% в год:нередко были дополнительным бонусом к каждому новому счету и выдавались практически каждому, кто был заинтересован в этом продукте. Статистика Центробанка также свидетельствует о сокращении общего количества кредиток у населения. По последним данным регулятора, на 1 октября 2016 года на руках у заемщиков было 29,6 млн кредитных карт - это на 5,4% меньше, чем на аналогичную дату 2015-го, и на 6,9% ниже, чем на 1 октября 2014 года.

В 2016 году, по наблюдениям президента "Секвойи", кредитки предлагались лишь двум категориям клиентов, в платежеспособности которых можно не сомневаться, - вкладчикам и "зарплатникам". По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения за 11 месяцев 2016 года снизились на 5,8% к аналогичному периоду 2015-го - это уже третий год спада доходов россиян. Одновременно ставки по кредитным картам выросли до 30-40% годовых по сравнению с "докризисными" 20-25%. Предпринятые меры привели к повышению качества карточных заемщиков, использующих кредитки как "займы до зарплаты". Сейчас ставки по кредитным картам снижаются вместе с оживлением рынка розничного кредитования, о начале которого ЦБ объявил в марте 2016 года. Но пока это смягчение условий по кредитным картам нельзя назвать существенным: в разных банках они находятся на уровне 18-30% годовых.