Все смартфоны на базе Android станут полноценным платежным инструментом

27 декабря. FINMARKET.RU - В 2017 году в России начнет работать аналог Apple Pay - Android Pay начнет работать в России в 2017 году. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к ЦБ. По его словам, всес NFC-чипами на базе Android в новом году станут полноценным платежным инструментом.

С начала осени оплачивать покупки мобильным телефоном могут только владельцы некоторых моделей iPhone и Samsung с чипами NFC (Near Field Communication - "коммуникация ближнего поля"), которые превращают сотовый в виртуальную банковскую карту. С 2017 года Android Pay будет работать на всех смартфонах с одноименной операционной системой. Помимо Samsung, это Lenovo, Alcatel, Huawei, Хiaomi, LG и многочисленные китайские модели по доступным ценам. По данным отчета компании "Евросеть", наибольшую долю рынка в России по-прежнему составляют устройства на базе Android (87%). На втором месте - iOS (10%), а на третьем - Windows (2%).

Как отметил источник "Известий", проект по оплате покупок с помощью смартфонов на базе Android будет реализован в партнерстве с несколькими банками, в том числе Альфа-банком, Бинбанком, Райффайзенбанком и Тинькофф-банком.

Банкам выгодно внедрение новой технологии. Там уверены, что будущее за бесконтактными платежами с помощью смартфона, поскольку это удобнее и безопаснее.

По словам ведущего специалиста департамента аудита защищенности Digital Security Сергея Белова, Android Pay позволяет оплатить услуги не только с телефонов и планшетов на базе Android, но и с помощью часов с NFC на Android Wear 2.0 и выше.

"Известия" отмечают, что технология NFC превращает мобильный телефон в виртуальную банковскую карту. Чтобы оплатить покупку, смартфон прикладывается к терминалу, а сумма покупки списывается с банковской карты клиента. Так же происходит и оплата по картам с бесконтактной технологией Visa PayWave и MasterCard PayPass.

NFC-чипами в России оснащены смартфоны на базе операционной системы Android, а также iPhone 6, iPhone 6 Plus, IPhone 7 от Apple на базе iOS. Apple Pay начала работать в России 4 октября.

Платежная система Samsung Pay, запущенная в России в конце сентября 2016 года, сейчас поддерживают смартфоны Samsung Galaxy S7/edge, Galaxy S6/edge, Galaxy Note5, Galaxy A7 (2016) и Galaxy A5 (2016), а в 2017 году будет запущено приложение Samsung Pay mini для всех моделей Samsung.