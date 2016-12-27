Для регинальных промпредприятий могут ввести квоты на вредные выбросы

27 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня в Москве пройдет заседание Госсовета по экологии, на котором может быть утверждена Концепция зеленого развития РФ до 2030 года с перспективой до 2050 года. Одно из ключевых предложений документа — введение квот на вредные выбросы для предприятий на региональном уровне, если применение наилучших доступных технологий не приводит к повышению качества воздуха в промышленных городах, пишет "Коммерсантъ". Эксперты оценивают инициативу положительно, но говорят о сопротивлении бизнеса новым мерам зеленого регулирования.

К заседанию Госсовета в Москве группа экспертов из научно-исследовательских и общественных организаций проанализировала основные экологические проблемы в РФ. Доклад "Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений", на который ссылается "Ъ", выделяет четыре основных приоритета, по мнению авторов, понятных и актуальных для населения — это чистый воздух, чистая вода, решение проблемы отходов и сохранение лесов и биоразнообразия. Одна из основных системных экологических проблем РФ — стабилизация уровня выбросов, загрязняющих атмосферу, поверхностные воды и почву после почти двукратного спада в 1990-е годы. Для ее решения нужны "кардинальные меры госрегулирования", признают авторы.

Согласно приводимым в докладе данным, сейчас в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает порядка 50,7 млн человек, или более 50% городского населения, почвы 10% населенных пунктов опасно загрязнены тяжелыми металлами, а состояние 15% водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, не отвечает санитарным требованиям.