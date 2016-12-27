Дальнобойщиков не станет к 2035 году

27 декабря. FINMARKET.RU - Автопроизводители в России объединились для создания беспилотных автомобилей. В первую очередь речь идет о магистральных тягачах и автобусах. О такой инициативе рассказали исполнительный директор Ассоциации "Автонет" Владимир Колмаков и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Ассоциация создана по поручению правительства России именно для того, чтобы развить сферу беспилотных автомобилей. На данный момент в нее в входят КАМАЗ, государственный научный центр НАМИ и компания "Соллерс". Готовы включится в работу ГАЗ, ВАЗ, а также другие автопроизводители, пишет "Российская газета"

По словам В.Колмакова, каждый автопроизводитель сейчас занимается разработками в области беспилотных автомобилей. Однако объединить их силы решили только в России. При этом пока эта ассоциация не получает бюджетных денег. Все делается на инвестиции автопроизводителей. На следующий год, по словам С.Когогина, эти инвестиции составят около 3,5 млрд руб.

Ассоциации предстоит заняться разработкой различных научных и технических решений для организации движения беспилотного транспорта. Причем в этом должны быть задействованы и дорожники.

Кроме того, необходима разработка нормативных актов, которые бы обеспечили возможность использования такого транспорта. В первую очередь придется вносить поправки в закон "О безопасности дорожного движения", в Гражданский и административный кодексы, а также в технический регламент колесных транспортных средств .

Как считает гендиректор КАМАЗа, уже в 2018 году возможно реализовать первый уровень программы: на внутренних заводских линиях будут использоваться беспилотные машины.

Второй этап рассчитан до 2021 года. Тогда можно будет запустить в беспилотном режиме магистральные тягачи. К 2035 году можно будет произвести полную автоматизацию перевозок. Грузовики, а также автобусы будут ездить на дальние расстояния без водителей.

Между тем для движения беспилотных транспортных средств придется выделять свои собственные полосы. Однако эта технология позволит сэкономить огромные деньги на доставке грузов.