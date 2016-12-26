ВВП РФ в ноябре вырос в годовом выражении впервые за 2 года

26 декабря. FINMARKET.RU - ВВП РФ в ноябре 2016 года вырос на 0,5% по сравнению с ноябрем 2015 года, говорится в ежемесячном мониторинге Минэкономразвития о состоянии экономики.

Рост экономики в годовом выражении наблюдается впервые с декабря 2014 года.

Очищенный от сезонного фактора ВВП в ноябре продемонстрировал рост на 0,1%.

За январь-ноябрь 2016 года ВВП снизился на 0,6%. Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике ВВП на 2016 год до минус 0,5% с минус 0,6%.

Как говорится в ежемесячном мониторинге ведомства, темп роста ВВП уточнен "на основе оперативных данных за ноябрь 2016 г. по базовым отраслям экономики, оценки чистых налогов на продукты и оценки ВВП по счету производства доходов за 3 квартал 2016 года".

Основными факторами роста являются улучшение ситуации в промышленности, оптовой торговле, рост физических объемов экспорта, замедление падения инвестиций, а также повышение индекса-дефлятора за счет роста экспортных цен, отмечает минэкономразвития.

Минэкономразвития прогнозируют инфляцию в 2016 году на уровне 5,6%.

"Инфляция в ноябре сохранилась практически на уровне октября и составила 0,44% (в октябре - 0,43%). Второй месяц подряд основной вклад в усиление инфляции вносит рост цен на продовольственные товары, обусловленный действиями сезонных факторов. В секторе непродовольственных товаров рост цен, напротив, замедляется с октября. Снижение цен на услуги, наблюдаемое в октябре, остановилось. В ноябре прирост цен нулевой. В годовом выражении инфляция продолжает стабильно снижаться с июля текущего года - с 7,5% в июне до 5,8% в ноябре", - говорится в мониторинге.

С начала года прирост потребительских цен сохраняется на минимальных уровнях. За период с января по 12 декабря 2016 г. инфляция составила 5,2 %, годом ранее - 12,5%. Это является большим успехом в борьбе с инфляцией, отмечает ведомство.

По итогам 2016 года потребительская инфляция, по оценке Минэкономразвития России, составит 5,6%, что несколько ниже, чем в официальном прогнозе, в результате более сильного укрепления рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса

Минэкономразвития России также повысило оценку по промышленному производству на 2016 год с 0,4% до 1,0%.

В ноябре Росстат представил статистику по промышленному производству с существенными уточнениями за 2015 и 2016 гг., без распределения указанных уточнений по месяцам отчетного периода, отметив корректность показателей только за 11 месяцев 2016 г., За январь-ноябрь рост составил 0,8%, за ноябрь показатель вырос на 2,7% в годовом выражении.

Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный индекс также показывает, что динамика промышленного производства в ноябре положительна (рост на 1% по отношению к предыдущему месяцу).

Улучшен прогноз по зарплатам

По оценке Минэкономразвития, в ноябре реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении четвертый месяц подряд. Данные с устранением сезонности с сентября текущего года показывают примерно нулевую динамику реальной заработной платы.

"Минэкономразвития ожидает, что на фоне замедления инфляции, реальная заработная плата будет демонстрировать положительную динамику до конца года. В результате, в целом за 2016 г. ее рост может составить 0,5% год к году), что на 0,2 п.п. выше, чем оценки ведомства на стадии формирования бюджета", - говорится в документе.

Министерство, отмечает что Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам за 2015 г. в сторону увеличения. Годовое снижение составило 3,2% против 4,3% в годовом выражении по предварительной оценке. Это уточнение повлияло на динамику доходов в 2016 г. В результате, в сторону понижения была пересмотрена оценка реальных располагаемых доходов в целом за 2016 г.: снижение может составить 5,8%, год к году (ранее 5,6% в годовом выражении).

"Несмотря на некоторое замедление снижения реальных располагаемых доходов в годовом выражении (сокращение в ноябре 5,6 %, в октябре - 6%), сезонно очищенные данные свидетельствуют о продолжении негативных тенденций: - снижение на 1,7 % (месяц к месяцу)", - говорится в мониторинге.