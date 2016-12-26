Рост зарплаты в мировой экономике снизился почти до нуля

26 декабря. FINMARKET.RU - Темпы прироста зарплат в мире снижаются с 2012 года и достигли четырехлетнего минимума (с 2,5% до 1,7%) в 2015 году. В РФ, несмотря на их существенное падение в целом, распределение зарплат остается неравномерным на фоне европейских показателей. Так, 1% наиболее оплачиваемых работников зарабатывают в 63 раза больше, чем 1% наименее оплачиваемых, пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на доклад МОТ.

В большой степени мировой прирост зарплаты поддерживали относительно высокие темпы роста оплаты труда в развивающихся странах и регионах, в частности, в Китае. Без учета Китая мировой показатель сократился бы с 1,6% в 2012 году до 0,9% в 2015 году.

В странах с переходной и развивающейся экономикой рост реальной заработной платы сократился с 6,6% в 2012 году до 2,5% в 2015 году. В развитых странах G20, напротив, темпы роста реальной заработной платы выросли — с 0,2% в 2012 году до 1,7% в 2015-м, достигнув максимума за последнее десятилетие.

При этом разрыв в доходах богатых и бедных в России, где 1% наиболее оплачиваемых работников зарабатывают в 63 раза больше, чем 1% наименее оплачиваемых, аналогичен показателю Китая (70 раз), в то время как в Европе в среднем эта разница составляет 22 раза. Однако на долю 10% наиболее оплачиваемых российских работников приходится 24,8% всего фонда оплаты труда, что соответствует европейским показателям.