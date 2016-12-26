Поднять пенсии предлагают за счет роста зарплат

26 декабря. FINMARKET.RU - Все пенсионные реформы последнего десятилетия - от накопительной системы до баллов - борются с симптомами, но не с самой болезнью, считают в Столыпинском клубе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В клубе подготовлены альтернативные предложения по реформированию пенсионной системы, пишут "Известия" . В фундамент пенсионной стратегии клуба лягут идеи роста доходов граждан, восстановление накопительнойи неповышение страховых взносов. Всё это может стать альтернативой повышению пенсионного возраста, уверены столыпинцы.

Солидарная пенсионная система работает по принципу "сколько заработали - столько и выплатили пенсионерам", поэтому единственный способ решить проблему - повышать доходы населения.

По оценке клуба, главный вызов, который стоит перед пенсионной системой, - это сокращение трудоспособного населения и увеличение числа пенсионеров, то есть повышение нагрузки на работающих. Как указано в материалах клуба, ответ на этот вызов заключается "в принятии программы социально-экономического развития, в основе которой будет задача повышения производительности труда и роста доходов населения". Там поясняют, что рост производительности означает рост зарплат и рост отчислений во внебюджетные фонды. Донастройкой или даже полной перекройкой пенсионной системы без повышения доходов населения решить проблему не удастся, констатируют столыпинцы.

Также в Столыпинском клубе считают необходимым сохранить накопительную пенсию. Пенсионные накопления замораживаются три года подряд из-за дефицита бюджета. Эксперты клуба считают возможным "вернуть накопительный элемент (хотя бы частично) без повышения ставок страховых взносов, чтобы нынешние работники имели возможность копить на свою пенсию".

Повышение страховых взносов для решения проблем дефицита бюджета и Пенсионного фонда приведет к обратному эффекту за счет ухода в тень, так как нагрузка на фонд оплаты труда в России - одна из самых высоких в мире, уверены в Столыпинском клубе. Если в среднем по миру нагрузка на фонд оплаты труда составляла в 2015 году 18%, то в России - 35,6%, при этом она продолжает расти в отличие от других стран.

Идея Столыпинского клуба повышать пенсии за счет роста зарплат - из разряда "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным", комментирует замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. "Только вопрос - как повысить доход людей? С другой стороны, от того, что просто будут повышены доходы, вырастут цены, а коэффициент замещения не улучшится, а останется таким же", - считает он.

Теоретически неплохо, если бизнес будет больше делиться прибылью с работниками, но это может создать и макроэкономические риски: увеличить инфляцию, стоимость товаров и так далее, добавляет эксперт.

Источник "Известий", близкий к разработке пенсионной программы в другом центре экономических реформ (центре стратегических разработок Алексея Кудрина), рассказал, что ЦСР в своих предложениях вероятнее всего предложит настаивать на увеличении пенсионного возраста.