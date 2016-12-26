Детское питание может подорожать

26 декабря. FINMARKET.RU - Минсельхоз разработал проект постановления правительства, по которому регионы лишаются права устанавливать торговые наценки на детское сообщили "Коммерсанту" в министерстве. Документ согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и после утверждения в Минюсте будет внесен в правительство, скорее всего в начале 2017 года.

Регулирование торговых надбавок фактически не оказывает статистически значимого влияния на цену детского питания, а в ряде регионов, где регулирования нет, оно стоит даже дешевле, пояснила помощник главы Минэкономики Елена Лашкина. При этом, по мнению министерства, регулирование надбавок на детское питание может приводить к росту цен на другие товары за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки.

Если не отменить ограничение наценок, то возможно резкое сокращение ассортимента детского питания в регионах, где зафиксированы максимальные надбавки, опасаются в Минсельхозе.

Но, по версии региональных властей, в результате отказа от регулирования оно может подорожать и оказаться недоступным для малообеспеченных граждан.

Ситуацию усугубляют вступающие в силу 1 января поправки к закону "О торговле", ограничивающие до 5% допустимый размер премий и бонусов, которые ритейлеры могут брать с поставщиков. Чтобы выполнить это требование, участники рынка дифференцируют стоимость продукции у производителя в зависимости от дополнительных расходов, которые несут ритейлеры по доставке, хранению и реализации товара, говорят в Минсельхозе. Для детского же питания такой инструмент будет недоступным из-за параллельного действия предельных торговых надбавок. Один из крупных производителей детского питания уже столкнулся со снижением объемов закупок со стороны розничных сетей, говорит его представитель. В другой крупной сети подтвердили, что из-за действующих ограничений продажа детского питания стала почти нерентабельной.