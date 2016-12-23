Путин пообещал индексацию пенсий с 1 февраля

Президент Путин заверил, что в бюджет-2017 год заложены средства на индексацию пенсий и соцвыплат. Он отметил улучшение демографических показателей, но признал падение доходов населения

23 декабря. FINMARKET.RU - В бюджете РФ на следующий год заложены средства на индексацию пенсий с 1 февраля на уровень инфляции текущего года и на индексацию других социальных выплат с 1 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"В следующем году у нас уже заложены все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсии для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года, т.е. мы вернемся к исполнению действующего закона", - сказал он.

"И, по-моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные выплаты", - добавил глава государства.

Президент также признал, что нужно обратить дополнительное внимание на вопрос досрочного выхода на пенсию, так как в России очень много категорий граждан, которые досрочно выходят на пенсию.

"Я сейчас не буду забегать вперед и говорить о том, что и как там планируется, но одно хочу отметить, что любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Будем действовать очень аккуратно", - подчеркнул В.Путин.

Глава государства отметил улучшение в России демографических показателей. "У нас, если говорить о социальной сфере, сохраняется положительная динамика в демографии, естественный прирост населения сохраняется", - сказал он.

По словам В.Путина, чуть-чуть сократилась рождаемость, но в то же время снизилась смертность, и в целом наблюдается положительная динамика в естественном приросте населения.

В то же время, говоря о существующих проблемах, В.Путин обратил внимание на некоторое сокращение доходов населения.

"У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но это ведет к снижению потребительского спроса, отражается, в конечном итоге, на инвестициях", - сказал он.

Тем не менее, продолжил глава государства, на этом направлении также имеется положительная динамика. "За последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальной зарплаты в реальном секторе экономики, и это в целом настраивает нас на позитивный лад, который вселяет определенную уверенность, что движение будет положительным в ближайшей перспективе", - сказал он.

Касаясь макроэкономических вопросов, В.Путин привел обнадеживающие цифры. Так, ВВП РФ в ноябре продемонстрировал небольшой рост.

"В 2015 году у нас был спад на 3,7%. В этом году тоже будет небольшое снижение, но это уже не 3,7%. Мы думали, что снижение будет около 1%, потом скорректировали до минус 0,7%, потом до 0,6%. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП и, скорее всего, по году будет минус 0,5-0,6%", - сказал он.

"Рост происходит за счет роста в некоторых отраслях реального сектора экономики - в машиностроении у нас плюс по грузовикам, по тяжелому машиностроению, по дорожной технике, по транспортному машиностроению, по химии, по легкой и перерабатывающей промышленности, по сельскому хозяйству", - добавил президент.

Федеральный бюджет РФ в 2016 году будет исполнен с дефицитом 3,7% ВВП. Это соответствует параметрам, предусмотренным законом о бюджете на текущий год.

"Дефицит бюджета у нас в прошлом году был 2,6% ВВП, в этом году будет чуть-чуть повыше. На данный момент, за 10 месяцев, (дефицит) 2,4% ВВП, будет 3,7% ВВП. Это, на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли - более $70 млрд", - сказал В.Путин.

Глава государства отметил, что резервы государства сохраняются. "Да, Резервный фонд правительства немного сократился, но Фонд национального благосостояния остался практически неизменным. Резервы правительства остаются на уровне $100 млрд. При этом золотовалютные резервы ЦБ даже подросли. Если в начале года было $368 млрд, сегодня уже под $400 млрд - $385 с небольшим. По этому показателю у нас все в порядке, и это хорошая "подушка" безопасности", - сказал он.

В.Путин сообщил, что отток капитала из РФ в 2016 году сократится до $16-17 млрд с $57 млрд в 2015 году.

"Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике: 2014 год - свыше $500 млрд отток, 2015 - $57 млрд, в этом году за первые 9-10 месяцев было $9 млрд, по году будет $16-17 млрд - это с учетом выплаты кредитов и т.д.", - сказал президент РФ, отметив, что это хорошая динамика.

ЦБ РФ ожидает в 2016 году чистый вывоз капитала в размере $18 млрд.

Основным компонентом оттока частного капитала в 2016 году, как и в 2015 году, будет вынужденное (в условиях сохранения действия международных санкций) погашение внешних обязательств российскими компаниями и банками. Вместе с тем влияние санкций постепенно ослабевает, объем погашения внешнего долга уменьшается, компании успешно рефинансируют внешнюю задолженность.