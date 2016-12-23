Топилин: нынешние пенсионеры выиграют от повышения пенсионного возраста

23 декабря. FINMARKET.RU - В России рано или поздно придется подниматьвыхода на пенсию, нынешние пенсионеры выиграют от этого, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью газете "Комсомольская правда".

"Сейчас наши граждане живут значительно дольше. В последние 5-7 лет эта тенденция стала явной. Думаю, нам еще нужно поработать над увеличением продолжительности жизни. Но это не значит, что мы никогда не придем к вопросу повышения пенсионного возраста. Когда-то это придется делать, чтобы мы смогли купировать риски на будущее. Это должно быть мягким процессом, с серьезной адаптацией. Но наша принципиальная позиция - если повышение возраста выхода на заслуженный отдых произойдет, то нынешние пенсионеры должны от этого получить эффект. То есть должна вырасти их пенсия, а не доходы федерального бюджета", - сказал Топилин.

Говоря о возможности устроиться на работу после 40 или 50 лет, глава Минтруда отметил, что "всегда можно найти выход".

"Я исхожу из того, что в каждом конкретном случае могут быть проблемы. Где-то не стыкуются потребности в заработной плате, месте работы и жительства. Но всегда можно найти выход. В большинстве случаев это зависит от позиции конкретного человека. И от того, что он умеет. У меня есть несколько сотрудников, которым уже к 70 годам. Скоро у них возможности на госслужбе работать не будет, и я с ужасом жду этого момента. Они работоспособны и обладают такими знаниями, каких у молодых людей не может быть. Они фору дадут кому угодно с точки зрения активности и продуктивности. И еще надо понимать, что мы живем в другом обществе. Все меняется очень быстро. Жизнь показывает, что темп этих изменений становится сумасшедшим. Надо к этому готовиться, воспринимать как должное. И постоянно учиться, учиться и учиться", - сказал министр.

В интервью также был поднят вопрос повышения пособий по безработице. По мнению Топилина - "надо давать удочку, а не рыбу".

"Для тех, кто никогда не работал или имеет очень большой перерыв в трудовой деятельности, будут сжиматься программы материальной поддержки". Но, по словам главы Минтруда, эти люди смогут воспользоваться банком вакансий, пойти на временные работы или на переобучение.

"Когда мы найдем точную конструкцию, будем выходить с законодательными инициативами. Но подход будет таким. Повышать пособие по безработице при наличии достаточно большого количества вакансий? Мне кажется, это неправильно. Это будет демотивировать людей. Нам нужно, наоборот, предлагать больше работы, повышать квалификацию, давать новые знания и навыки. А просто выплачивать пособия - не совсем верный путь", - считает Топилин. .