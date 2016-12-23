Дорожные знаки уменьшатся в размерах

23 декабря. FINMARKET.RU - В 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова могут появиться новые дорожные. Идея заключается в том, чтобы благоустроить городские улицы, уменьшив в полтора-два раза размеры и количество применяемых в городах указателей. Авторы инициативы ссылаются на международные стандарты, впрочем, отдельные эксперты считают, что спешить с этим не стоит, пишет "КоммерсантЪ".

Речь идет, по сути, о новом этапе благоустройства городских территорий, в рамках которого указатели, не касающиеся напрямую безопасности дорожного движения, будут заменены на более компактные. В нынешнем виде знаки портят "городскую эстетику" и "путают" водителей, рассказал "Ъ" представитель господина Шувалова.

Инициаторами идеи выступают столичный ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) и общественная организация — экспертный центр "Probok.net". ЦОДД в 2015 году поручил Московскому автодорожному институту (МАДИ) провести исследование, безопасно ли применять небольшие дорожные знаки. Ученые пришли к выводу, что это возможно, но при определенных условиях. К примеру, по существующему ГОСТу знак "Остановка запрещена" должен быть размером 700 на 700 мм; в МАДИ считают, что допустимо применять указатель размером 500 на 500 мм на улицах со скоростным режимом 50-60 км/ч. Табличка "Платные услуги" (применяется на платных парковках) на хорошо освещенных участках дорог тоже может применяться в компактном варианте — 500 на 250 мм вместо 700 на 350 мм, знаки "Парковка" — 500 на 500 мм вместо 700 на 700 мм. ЦОДД предложил изменить ГОСТ по дорожным знакам, направив предложение в МВД, но ответа пока не поступило.

Центр "Probok.net", в свою очередь, изучил зарубежный опыт и представил презентацию Игорю Шувалову. "Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5-2 раза меньше,— рассказал "Ъ" глава "Probok.net" Александр Шумский.— Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков, например, "Автомойка". В Москве местами наблюдается нагромождение указателей, за рубежом их гораздо меньше в принципе и располагаются они на меньшей высоте".

В ЦОДД "Ъ" заявили, что готовы выполнять поручение правительства, как только оно поступит в ведомство. Кроме того, новые знаки ЦОДД надо будет закупить, оперативно проведя тендер (центр может изготовить небольшую партию указателей самостоятельно). Пока нет ясности, на каких улицах появятся новые знаки. Как пояснили "Ъ" в Росстандарте, список объектов "будет определяться совместно с правительством Москвы".