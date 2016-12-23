Банки будут взаимодействовать с клиентами по видеосвязи

23 декабря. FINMARKET.RU - Уже весной 2017 годасмогут идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам (отпечаткам пальцев, сетчатке глаза), а также взаимодействовать с ними по видеосвязи - например, по скайпу. Такие поправки в 115-ФЗ готовят ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг. Это не отменяет первичной идентификации граждан в офисе по паспорту. Впрочем, явиться в банк лично придется только один раз: предъявить документы, сдать биометрические параметры и определить способ взаимодействия. Об этом "Известиям" рассказали замглавы Минкомсвязи Андрей Козырев и официальные представители ЦБ.

Как пояснил изданию замминистра Андрей Козырев, новому клиенту нужно будет прийти в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг.

"С этими логином и паролем он далее сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия, - указал он. - Мы считаем этот способ повторной идентификации надежным и защищенным от различного рода мошенничеств. Сейчас согласовываются требования к безопасности и параметры. Мы рассчитываем, что в 2017 году изменения в законодательство будут приняты и проект запустится уже весной".

Официальные представители ЦБ добавляют, что "Банк России совместно с Минкомсвязи и Росфинмониторингом определили механизмы удаленной идентификации физических лиц для дистанционного получения финансовых услуг, в том числе для открытия банковских счетов". А это значит, что действующиебанков смогут по скайпу открывать новые вклады и подавать заявки на получение кредитов. В пресс-службе Центробанка уточнили, что сейчас прорабатываются вопросы правового обеспечения, в том числе за счет изменений в 115-ФЗ, чтобы реализовать механизм удаленной идентификации.

- При проведении удаленной идентификации кредитные организации смогут применять дополнительные меры по снижению рисков с помощью биометрических данных физлиц, а также при необходимости использовать сеансы видеосвязи и/или запрашивать дополнительную информацию, - рассказали "Известиям" в ЦБ.

По словам представителей Банка России, это позволит сделать механизм удаленной идентификации более надежным.

По словам управляющего директора Бинбанка Алии Юсуповой, банки "очень ждут расширения перечня операций, по которым может проводиться упрощенная и удаленная идентификация клиентов".

Впрочем, эксперты не исключают активизации мошенников, которые будут пытаться связаться с банками по каналам видеосвязи. Как отмечает директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова, естественно, что риски при идентификации по видеосвязи в случае с открытием вклада будут явно не такими значительными, как при получении новыми клиентами кредитов.