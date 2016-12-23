Где и как изменятся размеры отчислений на капремонт в 2017 году

23 декабря. FINMARKET.RU - В ряде регионов в новом году вырастут взносы на. Местные власти объясняют это решение ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией, пишет "Российская газета". А также упирают на то, что даже после повышения тарифы не будут такими высокими, как могли бы быть, если бы расценки установили на уровне "экономически обоснованных".

По словам министра строительства иМихаила Меня, собираемость взносов на капремонт за год выросла с 74 до 83%. Останется ли процент таким же высоким в следующем году - большой вопрос.

К примеру, в Амурской области взнос вырастет с 6,5 рубля до 7,9 рубля за квадратный метр. Как уточнил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев, "разморозить" тариф по оплате капремонта пришлось из-за того, что выросли цены на все строительные работы и материалы. По расчетам, необходимый размер взноса вообще должен быть на уровне 23,6 рубля. Но власти в итоге решили обойтись "меньшей кровью".

В Якутии тариф в новом году не только подрастет, но и станет дифференцированным. Величина взноса для владельцев квартир в деревянных домах будет на уровне 3,6 рубля за квадратный метр, в каменном доме без лифта - 6 рублей, с лифтом - 8 рублей.

Жители Приморского края сейчас отчисляют 6,57 рубля за один квадратный метр. С 1 января тариф увеличится на 53 копейки - до 7,10 рубля. Это первое повышение тарифа за три года. Мы не можем снижать качество ремонта, поскольку в приемке работ участвуют сами жители многоквартирных домов, заявили корреспонденту "Российской газеты" в администрации края.

В Архангельской области в 2017 году минимальный взнос за один квадратный метр жилья будет составлять 7,16 рубля. Сейчас - 6,66 рубля. Увеличение чиновники объяснили тем, что граждане и так не доплачивают. По их расчетам, для обеспечения финансирования всех видов работ в рамках программы капремонта размер минимального взноса должен быть как минимум 9,47 рубля за квадратный метр в месяц для многоэтажного жилья и 32,03 рубля - для двух-, трехэтажных благоустроенных многоквартирных домов.

В Оренбургской области действующий размер взносов на капремонт в многоквартирных домах находится на уровне 4,30 рубля для домов с этажностью до трех этажей, 5,45 рубля - для четырех- и пятиэтажных домов, 6,90 рубля - для домов от шести этажей и выше. В 2017-м будут действовать другие расценки: 4,62 рубля - для домов с этажностью до 3 этажей; 5,86 рубля - для домов с этажностью 4 и 5 этажей, 7,42 рубля - для домов от шести этажей и выше.

В Мордовии в 2016 году жители отчисляют на капремонт 7,63 рубля за квадратный метр.

Практически все регионы рапортуют о том, что планы капремонта выполняются. Но как, если действующие сейчас тарифы недотягивают до экономически обоснованных? "Есть чисто количественные показатели, выполнение которых позволяет говорить, что капремонт проведен в полном объеме. Но с какой эффективностью это делается, сегодня сказать никто не может", - утверждает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. По ее мнению, в первую очередь искать возможности для софинансирования капремонтов из местных и региональных бюджетов. Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. "Такая возможность у регионов есть, но воспользовались ею пока единицы", - констатирует эксперт. Второй важный момент - нужно работать с должниками.