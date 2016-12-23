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23 декабря 2016 года 08:59
Где и как изменятся размеры отчислений на капремонт в 2017 году
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Владимир Смирнов/ТАСС
23 декабря. FINMARKET.RU - В ряде регионов в новом году вырастут взносы на капремонт. Местные власти объясняют это решение ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией, пишет "Российская газета". А также упирают на то, что даже после повышения тарифы не будут такими высокими, как могли бы быть, если бы расценки установили на уровне "экономически обоснованных". По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, собираемость взносов на капремонт за год выросла с 74 до 83%. Останется ли процент таким же высоким в следующем году - большой вопрос. К примеру, в Амурской области взнос вырастет с 6,5 рубля до 7,9 рубля за квадратный метр. Как уточнил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев, "разморозить" тариф по оплате капремонта пришлось из-за того, что выросли цены на все строительные работы и материалы. По расчетам, необходимый размер взноса вообще должен быть на уровне 23,6 рубля. Но власти в итоге решили обойтись "меньшей кровью". В Якутии тариф в новом году не только подрастет, но и станет дифференцированным. Величина взноса для владельцев квартир в деревянных домах будет на уровне 3,6 рубля за квадратный метр, в каменном доме без лифта - 6 рублей, с лифтом - 8 рублей. Жители Приморского края сейчас отчисляют 6,57 рубля за один квадратный метр. С 1 января тариф увеличится на 53 копейки - до 7,10 рубля. Это первое повышение тарифа за три года. Мы не можем снижать качество ремонта, поскольку в приемке работ участвуют сами жители многоквартирных домов, заявили корреспонденту "Российской газеты" в администрации края. В Архангельской области в 2017 году минимальный взнос за один квадратный метр жилья будет составлять 7,16 рубля. Сейчас - 6,66 рубля. Увеличение чиновники объяснили тем, что граждане и так не доплачивают. По их расчетам, для обеспечения финансирования всех видов работ в рамках программы капремонта размер минимального взноса должен быть как минимум 9,47 рубля за квадратный метр в месяц для многоэтажного жилья и 32,03 рубля - для двух-, трехэтажных благоустроенных многоквартирных домов. В Оренбургской области действующий размер взносов на капремонт в многоквартирных домах находится на уровне 4,30 рубля для домов с этажностью до трех этажей, 5,45 рубля - для четырех- и пятиэтажных домов, 6,90 рубля - для домов от шести этажей и выше. В 2017-м будут действовать другие расценки: 4,62 рубля - для домов с этажностью до 3 этажей; 5,86 рубля - для домов с этажностью 4 и 5 этажей, 7,42 рубля - для домов от шести этажей и выше. В Мордовии в 2016 году жители отчисляют на капремонт 7,63 рубля за квадратный метр. Практически все регионы рапортуют о том, что планы капремонта выполняются. Но как, если действующие сейчас тарифы недотягивают до экономически обоснованных? "Есть чисто количественные показатели, выполнение которых позволяет говорить, что капремонт проведен в полном объеме. Но с какой эффективностью это делается, сегодня сказать никто не может", - утверждает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. По ее мнению, в первую очередь искать возможности для софинансирования капремонтов из местных и региональных бюджетов. Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. "Такая возможность у регионов есть, но воспользовались ею пока единицы", - констатирует эксперт. Второй важный момент - нужно работать с должниками.
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