Цены на жилье будут снижаться до 2019 года

23 декабря. FINMARKET.RU - Спрос на жилье в России в 2016-м году продолжил падение, потянув за собой вниз и. В среднем стоимость недвижимости снизилась на 15% в зависимости от вида и класса объекта. И это еще не предел, уверены эксперты агентства "ИНКОМ-Недвижимость" (одно из крупнейших на рынке). В их исследовании, подготовленном специально для "Известий" , говорится, что "сползание" цен в среднем на 5-7% ежегодно сохранится в среднесрочной перспективе.

"Говорить о том, что рынок жилья скоро достигнет ценового "дна", пока преждевременно. По нашим прогнозам, это произойдет только в 2018-2019 годах. Никаких перспектив для роста цен в ближайшее время не наблюдается", - рассказал директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома.

По его словам, за 11 месяцев уходящего года подавляющее большинство сделок на вторичном рынке жилья (около 90%) прошло с дисконтом - не менее 10% от цены. В среднем за 2016-й падение стоимости составило 15% в зависимости от вида и класса недвижимости, соглашается с оценкой в исследовании первый зампред правления Банка жилищного финансирования Игорь Жигунов.

Немного лучше дела обстояли на рынке вторичного жилья. В этом сегменте, например, в Москве, средняя стоимость квадратного метра за последние полгода просела, по данным "ИНКОМ-Недвижимость", на 2% и составила к началу декабря почти 181,5 тыс. рублей. На столько же сократился и средний бюджет на покупку квартиры в столице - до 7 млн 850 тыс. рублей.

"Ценник на жилье в новостройках падает быстрее, чем на вторичном рынке. Покупая новую квартиру, гражданин продает старую и формирует предложение на "вторичку". Когда у людей нет возможности или желания купить новостройку, они, соответственно, не выставляют свои квадратные метры на продажу. Таким образом, рынок оказывается ограничен", - добавил И.Жигунов.

В основном, поясняет он, цены падали из-за того, что стоимость жилья по-прежнему остается высокой для россиян, учитывая, что реальные доходы сократились за последние два года. Так, в 3-м квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го этот показатель уменьшился на 6,1%.

При этом, как отмечает партнер девелоперской компании "Химки Групп" Дмитрий Котровский, для первичного рынка 2016 год стал рекордным по количеству введенного в эксплуатацию жилья (предложение выросло в 1,7 раза). А спрос в этом сегменте увеличился всего на 15% по сравнению с 2015-м (а по сравнению с 2013 годом произошел двукратный спад). И это при том, что интерес граждан к покупке нового жилья подогревала ипотека, которую поддержало субсидиями государство, пояснил собеседник "Известий".

Доминирование предложения над потребностью покупателей привело к тому, что если раньше последняя распределялась между несколькими десятками новых объектов, то сейчас проектов стало значительно больше и происходит дробление спроса.

В итоге к моменту ввода новостройки в эксплуатацию доля непроданного жилья увеличилась с 20 до 30%.

"Эта тенденция укрепится в ближайшие годы. В 2017-м ситуация на рынке будет зависеть от ситуации в экономике и от того, будут ли реальные доходы населения хотя бы оставаться на прежнем уровне", - прогнозирует Д.Котровский.

Это дает покупателям ряд существенных преимуществ перед продавцами - первые могут фактически диктовать свои ценовые условия. За счет этого также выиграет и рынок ипотеки, добавляют специалисты. Однако в Минстрое не соглашаются с этой оценкой - ссылаясь на данные Росстата, в ведомстве прогнозируют, что цены на квартиры постепенно будут идти вверх.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что цена квадратного метра будет "потихонечку идти вверх". В пресс-службе ведомства "Известиям" заявили, что данные Росстата свидетельствуют о замедлении спада цен на первичном рынке жилья.